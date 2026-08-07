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महंगे फोन सस्ते में लेने का मौका, अमेजन पर शुरू हो गई सेल

Amazon Great Freedom Sale 2026: अमेजन पर ग्रेट फ्रीडम सेल की शुरुआत हो गई है. इसमें कई शानदार और प्रीमियम फोन बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है. फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल कल से शुरू होगी.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 07 Aug 2026 09:41 AM (IST)
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  • अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल शुरू; स्मार्टफोनों पर भारी छूट।
  • सैमसंग गैलेक्सी S26 समेत कई फोन सस्ते मिल रहे।
  • फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल भी जल्द, आईफोन पर डिस्काउंट।

Amazon Great Freedom Sale 2026: अमेजन की ग्रेट फ्रीडम सेल 2026 आज से शुरू हो गई है. इसमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस और फैशन समेत कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह सेल आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है. पिछले कुछ समय से सैमसंग और रियलमी समेत लगभग सभी कंपनियां अपने मोबाइल फोन के दाम बढ़ाते आ रही हैं. इस बढ़ती महंगाई के बीच यह सेल आपको कम कीमत पर अपना पसंदीदा फोन खरीदने का मौका दे रही है. अमेजन कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुए Samsung Galaxy S26 समेत कई धाकड़ फोन पर धाकड़ डिस्काउंट ऑफर कर रही है. आइए ऐसे ही कुछ ऑफर्स पर नजर डालते हैं. 

अमेजन सेल में सस्ते मिल रहे हैं ये मोबाइल
महंगे फोन सस्ते में लेने का मौका, अमेजन पर शुरू हो गई सेल

Galaxy S26 5G- सैमसंग ने इस फोन को फरवरी में 87,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. अब छह महीने से पहले ही इस फोन पर भारी डिस्काउंट आ गया है. अमेजन सेल में यह फोन 74,999 रुपये में लिस्टेड है. फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ इस पर करीब 3500 रुपये का कैशबैक और बैंक ऑफर भी मिल रहा है, जिसके बाद इस फोन को आप भारी बचत के साथ खरीद पाएंगे. 

Galaxy S25 Ultra- पिछले साल लॉन्च हुए सैमसंग के फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 Ultra की डिमांड अब तक बनी हुई है. इस फोन को 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अमेजन सेल में 40,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ मिल रहा है. अमेजन पर इस फोन को 94,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा इस पर 5,000 का कैशबैक और 2849 रुपये का बैंक ऑफर भी दिया जा रहा है. सारी छूट को मिलाने के बाद 90,000 से भी कम हो जाएगी.

iQOO 15- इस धाकड़ फोन में 6.85 इंच की LTPO OLED स्क्रीन, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 7,000mAh के बैटरी पैक जैसे जबरदस्त फीचर मिलते हैं. इसके रियर में 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा हुआ है. सेल में इस फोन को भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. 

Xiaomi 17T- शाओमी के इस फोन में कई जबरदस्त फीचर्स दिए गए हैं. यह फोन 6.59 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था और इसमें MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट लगा हुआ है. इसमें लगी 6,500mAh की बैटरी 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. शाओमी की वेबसाइट पर इसकी कीमत 64,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर यह फोन 60,000 रुपये से कम कीमत पर खरीद सकते हैं. 

Samsung Galaxy A56 5G- सैमसंग के इस मिड-रेंज वेरिएंट पर भी अमेजन सेल में धाकड़ छूट मिल रही है. इस फोन को 6.7 इंच के डिस्प्ले, Samsung Exynos 1580 प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 5000 mAh के बैटरी पैक के साथ उतारा गया था. इसका लॉन्चिंग प्राइस 41,999 रुपये था, लेकिन अभी अमेजन पर यह फोन 31,999 रुपये में लिस्टेड है और इस पर करीब 1,000 रुपये का कैशबैक भी पाया जा सकता है.

फ्लिपकार्ट पर शनिवार से शुरु होगी फ्रीडम सेल
महंगे फोन सस्ते में लेने का मौका, अमेजन पर शुरू हो गई सेल

अमेजन की तरह फ्लिपकार्ट पर भी 8 अगस्त से फ्रीडम सेल शुरू होने वाली है और यह 15 अगस्त तक चलेगी. सेल की अर्ली एक्सेस आज से शुरू हो जाएगी. फ्लिपकार्ट सेल पर भी कई फोन शानदार डिस्काउंट के साथ अवेलेबल होंगे. अगर ऐप्पल के फ्लैगशिप iPhone 17 Pro Max की बात करें तो इस फोन को 17 Pro की शुरुआती कीमत से भी कम दामों पर खरीदा जा सकेगा. 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत वाला 17 Pro Max फ्लिपकार्ट की सेल में करीब 1,32,900 रुपये में अवेलेबल होगा, जो 17 Pro के स्टार्टिंग प्राइस 1,34,900 रुपये से कम है. इसी तरह भारी डिमांड वाले iPhone 17 को भी सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा. iPhone 17 की बात करें तो इसे 82,900 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च किया गया था. फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल में यह आईफोन केवल 71,900 रुपये में अवेलेबल होगा. अभी तक फ्लिपकार्ट की तरफ से डील का ब्रेकडाउन जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि बैंक ऑफर और कैशबैक आदि को मिलाने के बाद इस पर इतनी शानदार छूट मिलने वाली है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 07 Aug 2026 10:05 AM (IST)
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