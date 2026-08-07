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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'

राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'

राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की पालतू डॉगी नूरी के साथ वीडियो शेयर किया. कांग्रेस ने इस मौके पर बेजुबान जानवरों के प्रति प्यार, सम्मान और करुणा का मैसेज दिया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 07 Aug 2026 11:58 AM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक खास वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के  पालतू डॉगी नूरी के साथ समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के जरिए कांग्रेस ने लोगों से बेजुबान जानवरों के प्रति प्यार, सम्मान और दया का भाव रखने की अपील की है. कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हर जानवर प्यार, सम्मान और अपनापन पाने का हकदार है और आज नूरी पहली बार सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है.

राहुल गांधी पहले भी कई बार जानवरों के अधिकार और उनकी देखभाल को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं. हाल ही में उन्होंने कहा था कि जानवरों को भी इस धरती पर इंसानों के बराबर सम्मान के साथ रहने का अधिकार है. नूरी जैक रसेल टेरियर नस्ल की एक डॉगी है. राहुल गांधी उसे गोवा से अपनी मां सोनिया गांधी के लिए सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर लेकर आए थे. हाल ही में राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन शुरू किया था. उन्होंने छात्रों और Gen-Z से कहा था कि वे उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और वह इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उसका जवाब देंगे.

ये भी पढ़ें: कौन हैं वो 3 बागी MP, जो अब बना रहे BJP से दूरी, क्या है पूरा माजरा?

राहुल गांधी से लोगों से क्या पूछा?

इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी से जानवरों और डॉग्स के प्रति उनके लगाव के बारे में भी सवाल पूछा गया. इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि जानवरों को भी इस धरती पर बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने इस दौरान नूरी का भी जिक्र किया. राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने नूरी के साथ एक वीडियो बनाया है. उन्होंने मजाक में कहा कि इस वीडियो को देखकर उनकी मां सोनिया गांधी शायद नाराज होंगी, लेकिन बाद में सब संभाल लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: HC के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 07 Aug 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
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