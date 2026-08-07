राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक खास वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के पालतू डॉगी नूरी के साथ समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के जरिए कांग्रेस ने लोगों से बेजुबान जानवरों के प्रति प्यार, सम्मान और दया का भाव रखने की अपील की है. कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हर जानवर प्यार, सम्मान और अपनापन पाने का हकदार है और आज नूरी पहली बार सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है.

राहुल गांधी पहले भी कई बार जानवरों के अधिकार और उनकी देखभाल को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं. हाल ही में उन्होंने कहा था कि जानवरों को भी इस धरती पर इंसानों के बराबर सम्मान के साथ रहने का अधिकार है. नूरी जैक रसेल टेरियर नस्ल की एक डॉगी है. राहुल गांधी उसे गोवा से अपनी मां सोनिया गांधी के लिए सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर लेकर आए थे. हाल ही में राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन शुरू किया था. उन्होंने छात्रों और Gen-Z से कहा था कि वे उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और वह इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उसका जवाब देंगे.

𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲, 𝐍𝐨𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐮𝐭. 🐾 ❤️



"𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕, 𝒍𝒐𝒗𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒔." pic.twitter.com/sGLEPNj0L7 — Congress (@INCIndia) August 6, 2026

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राहुल गांधी से लोगों से क्या पूछा?

इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी से जानवरों और डॉग्स के प्रति उनके लगाव के बारे में भी सवाल पूछा गया. इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि जानवरों को भी इस धरती पर बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने इस दौरान नूरी का भी जिक्र किया. राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने नूरी के साथ एक वीडियो बनाया है. उन्होंने मजाक में कहा कि इस वीडियो को देखकर उनकी मां सोनिया गांधी शायद नाराज होंगी, लेकिन बाद में सब संभाल लिया जाएगा.

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