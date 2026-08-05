मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI ने कर दिखाया कमाल! अब सोलर पावर को मिलेगा बड़ा फायदा

AI ने कर दिखाया कमाल! अब सोलर पावर को मिलेगा बड़ा फायदा

Solar Energy: बिजली ग्रिड को लगातार बैलेंस रखना पड़ता है. अगर बिजली की डिमांड ज्यादा हो और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो बिजली कटौती की नौबत आ सकती है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 05 Aug 2026 06:34 PM (IST)
Solar Energy: बिजली ग्रिड को लगातार बैलेंस रखना पड़ता है. अगर बिजली की डिमांड ज्यादा हो और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो बिजली कटौती की नौबत आ सकती है.

दुनियाभर में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. घरों की छतों से लेकर बड़े-बड़े सोलर पार्क तक, हर जगह सोलर पैनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहता है. अगर मौसम खराब है तो कम सोलर एनर्जी पैदा होती है. ऐसे में बिजली कंपनियों के लिए पहले से ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगले दिन सोलर प्लांट कितनी बिजली पैदा करेंगे.

1/8
इसी चुनौती का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक नई टेक्नोलॉजी तैयार की है जो सोलर पावर प्रोडक्टिविटी का अनुमान पहले के मुकाबले 13 प्रतिशत तक ज्यादा सटीक तरीके से लगा सकती है.
इसी चुनौती का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक नई टेक्नोलॉजी तैयार की है जो सोलर पावर प्रोडक्टिविटी का अनुमान पहले के मुकाबले 13 प्रतिशत तक ज्यादा सटीक तरीके से लगा सकती है.
2/8
आपको बता दें कि बिजली ग्रिड को लगातार बैलेंस रखना पड़ता है. अगर बिजली की डिमांड ज्यादा हो और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो बिजली कटौती की नौबत आ सकती है. वहीं जरूरत से ज्यादा बिजली बनने पर भी ग्रिड को संभालना मुश्किल हो सकता है.
आपको बता दें कि बिजली ग्रिड को लगातार बैलेंस रखना पड़ता है. अगर बिजली की डिमांड ज्यादा हो और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो बिजली कटौती की नौबत आ सकती है. वहीं जरूरत से ज्यादा बिजली बनने पर भी ग्रिड को संभालना मुश्किल हो सकता है.
3/8
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलर एनर्जी की प्रोडक्टिविटी सूरज की रोशनी पर निर्भर करती है, इसलिए बिजली कंपनियां पहले से अनुमान लगाती हैं कि अगले दिन कितनी बिजली उपलब्ध होगी. जितना सटीक ये अनुमान होगा, उतनी ही बेहतर तरीके से बिजली की डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाया जा सकेगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलर एनर्जी की प्रोडक्टिविटी सूरज की रोशनी पर निर्भर करती है, इसलिए बिजली कंपनियां पहले से अनुमान लगाती हैं कि अगले दिन कितनी बिजली उपलब्ध होगी. जितना सटीक ये अनुमान होगा, उतनी ही बेहतर तरीके से बिजली की डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाया जा सकेगा.
4/8
इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने सोलर पावर का अनुमान लगाने के लिए कई अलग-अलग मॉडल तैयार किए. कुछ मॉडल पुराने तरीकों पर बेस्ड थे जो पुराने आंकड़ों में पैटर्न पहचानने में सक्षम हैं.
इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने सोलर पावर का अनुमान लगाने के लिए कई अलग-अलग मॉडल तैयार किए. कुछ मॉडल पुराने तरीकों पर बेस्ड थे जो पुराने आंकड़ों में पैटर्न पहचानने में सक्षम हैं.
5/8
दूसरी ओर, कुछ मॉडल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे. ये सिस्टम मौसम में होने वाले मुश्किल बदलावों और समय के साथ बनने वाले संबंधों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. इसी वजह से AI बेस्ड मॉडल लगातार बदलती परिस्थितियों में ज्यादा अच्छे से काम करने में सक्षम होते हैं.
दूसरी ओर, कुछ मॉडल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे. ये सिस्टम मौसम में होने वाले मुश्किल बदलावों और समय के साथ बनने वाले संबंधों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. इसी वजह से AI बेस्ड मॉडल लगातार बदलती परिस्थितियों में ज्यादा अच्छे से काम करने में सक्षम होते हैं.
6/8
शोधकर्ताओं ने 2019 से 2022 के बीच इकट्ठा किए गए मौसम और सोलर पावर प्रोडक्टिविटी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है. टेस्ट के दौरान अलग-अलग मॉडल की ताकत को असली कंडिशन में परखा गया जिससे ये समझा जा सके कि कौन-सा तरीका सबसे बेहतर रिजल्ट देता है. इस डिटेल्ड रिजल्ट से ये साफ हुआ कि किसी एक मॉडल पर पूरी तरह निर्भर रहना हमेशा सही नहीं होता है.
शोधकर्ताओं ने 2019 से 2022 के बीच इकट्ठा किए गए मौसम और सोलर पावर प्रोडक्टिविटी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है. टेस्ट के दौरान अलग-अलग मॉडल की ताकत को असली कंडिशन में परखा गया जिससे ये समझा जा सके कि कौन-सा तरीका सबसे बेहतर रिजल्ट देता है. इस डिटेल्ड रिजल्ट से ये साफ हुआ कि किसी एक मॉडल पर पूरी तरह निर्भर रहना हमेशा सही नहीं होता है.
7/8
रिसर्च का सबसे जरूरी परिणाम ये रहा कि कोई भी एक मॉडल हर जगह और हर परिस्थिति में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया. हालांकि BiLSTM नाम का AI मॉडल बाकी सभी से काफी बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम रहा है. लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि जब कई मॉडलों के रिजल्ट्स को एक साथ जोड़ा गया तो रिजल्ट और भी बेहतर मिले.
रिसर्च का सबसे जरूरी परिणाम ये रहा कि कोई भी एक मॉडल हर जगह और हर परिस्थिति में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया. हालांकि BiLSTM नाम का AI मॉडल बाकी सभी से काफी बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम रहा है. लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि जब कई मॉडलों के रिजल्ट्स को एक साथ जोड़ा गया तो रिजल्ट और भी बेहतर मिले.
8/8
इसके लिए दो अलग-अलग तरीके अपनाए गए. पहला तरीका वेटेड एवरेजिंग था जिसमें पहले अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले मॉडलों को ज्यादा महत्व दिया गया. दूसरा तरीका मल्टी-इनपुट था जिसमें अलग-अलग जगहों से मिलने वाले मौसम से संबंधित जानकारी को एक साथ इस्तेमाल किया गया.
इसके लिए दो अलग-अलग तरीके अपनाए गए. पहला तरीका वेटेड एवरेजिंग था जिसमें पहले अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले मॉडलों को ज्यादा महत्व दिया गया. दूसरा तरीका मल्टी-इनपुट था जिसमें अलग-अलग जगहों से मिलने वाले मौसम से संबंधित जानकारी को एक साथ इस्तेमाल किया गया.
Published at : 05 Aug 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence Solar Power TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अगर अचानक बंद हो जाए GPS तो क्या होगा? एक्सपर्ट ने बताया डराने वाला सच
अगर अचानक बंद हो जाए GPS तो क्या होगा? एक्सपर्ट ने बताया डराने वाला सच
टेक्नोलॉजी
World First AI Boss Store : दुनिया का पहला AI बॉस वाला स्टोर 4 महीने में फ्लॉप, 60 लाख का नुकसान
दुनिया का पहला AI बॉस वाला स्टोर 4 महीने में फ्लॉप, 60 लाख का नुकसान
टेक्नोलॉजी
iPhone Battery Throttling: क्या सच में स्लो हो जाते हैं पुराने आईफोन? जानिए इन्हें स्मूद करने का तरीका
क्या सच में स्लो हो जाते हैं पुराने आईफोन? जानिए इन्हें स्मूद करने का तरीका
टेक्नोलॉजी
क्या प्रधानमंत्री ने किया है आधार पर फ्री फोन देने का ऐलान? जानें सच
क्या प्रधानमंत्री ने किया है आधार पर फ्री फोन देने का ऐलान? जानें सच
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
Opinion: गजब होई गवा! Gen Z ने बदल दी विरोध की भाषा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
बॉलीवुड
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
इंडिया
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget