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AI ने कर दिखाया कमाल! अब सोलर पावर को मिलेगा बड़ा फायदा
Solar Energy: बिजली ग्रिड को लगातार बैलेंस रखना पड़ता है. अगर बिजली की डिमांड ज्यादा हो और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो बिजली कटौती की नौबत आ सकती है.
दुनियाभर में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. घरों की छतों से लेकर बड़े-बड़े सोलर पार्क तक, हर जगह सोलर पैनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहता है. अगर मौसम खराब है तो कम सोलर एनर्जी पैदा होती है. ऐसे में बिजली कंपनियों के लिए पहले से ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगले दिन सोलर प्लांट कितनी बिजली पैदा करेंगे.
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Published at : 05 Aug 2026 06:34 PM (IST)
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