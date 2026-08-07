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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके

बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके

Silvery Shah viral video: बेबी शावर में प्रेग्नेंट महिला का माधुरी दीक्षित के गाने पर डांस हुआ वायरल, बेबी बंप के साथ लगाए खूबसूरत ठुमके, लोग कर रहे तारीफ.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 07 Aug 2026 08:26 AM (IST)
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Pregnant woman baby shower dance viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला अपने बेबी शावर के दौरान माधुरी दीक्षित के मशहूर गाने "हमको आज कल है इंतजार" पर डांस करती दिख रही हैं। इस वीडियो को देखकर लोग उनकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

कौन हैं ये महिला?

इस वीडियो में नजर आने वाली महिला का नाम है सिल्वरी शाह, जो न्यूयॉर्क में रहती हैं और एक डिजिटल क्रिएटर हैं. उन्होंने अपना बेबी शावर जनवरी में अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट किया था. यह वीडियो उसी सेलिब्रेशन का है, जो अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

यह भी पढ़ें: Father Funeral Viral Video : पिता की चिता जलती रही, बेटियां सिर्फ स्क्रीन पर देखती रहीं; वीडियो वायरल

 
 
 
 
 
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कैसे हुआ यह वीडियो वायरल?

सिल्वरी का यह डांस वीडियो पहले सिर्फ उनके करीबी दोस्तों और परिवार तक ही सीमित था. लेकिन 5 अगस्त को जब यह वीडियो एक X (ट्विटर) अकाउंट से शेयर किया गया, तब से यह तेजी से वायरल होने लगा. अब यह वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच चुका है और सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

वीडियो में सिल्वरी गुलाबी रंग की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो अपने बेबी बंप को बड़े प्यार और कॉन्फिडेंस के साथ दिखा रही हैं. वो स्टेज के बीचोबीच खड़ी होकर बड़ी खूबसूरती से घूमती हैं और गाने की पूरी कोरियोग्राफी के साथ स्टेप्स मिलाती हैं. वीडियो में उनके दोस्त और परिवार वाले भी उनका उत्साह बढ़ाते और तालियां बजाते दिख रहे हैं.

गाने की खासियत

यह गाना 1990 में आई फिल्म सैलाब का है, जिसे बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था. इस गाने को बप्पी लाहिड़ी ने कंपोज किया था और इसकी कोरियोग्राफी सरोज खान ने की थी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. यह गाना आज भी उतना ही मशहूर है और अक्सर शादियों, संगीत सेरेमनी और डांस क्लास में इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि सिल्वरी का इस गाने पर डांस लोगों को और भी पसंद आ रहा है.

लोगों का कैसा मिल रहा है रिएक्शन?

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स सिल्वरी की तारीफ करते नहीं थक रहे. बहुत से लोग उनके कॉन्फिडेंस और डांस स्किल्स की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को यह वीडियो देखकर बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील हो रहा है. प्रेग्नेंसी के दौरान इस तरह खुलकर डांस करना और खुशी सेलिब्रेट करना लोगों को काफी इंस्पायरिंग भी लग रहा है.

आजकल सोशल मीडिया पर बेबी शावर और प्रेग्नेंसी सेलिब्रेशन वाले वीडियो काफी पसंद किए जा रहे हैं, और सिल्वरी का यह वीडियो भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बन गया है, जो अब लाखों लोगों का दिल जीत रहा है.

यह भी पढ़ें: Mom Viral Video : मां से दूर होने का कहा तो रोने लगा मासूम, वीडियो देख भर आएगा गला

Published at : 07 Aug 2026 08:26 AM (IST)
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