टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़

BCCI ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए फिटनेस के नए मानक तय कर दिए हैं. अब प्लेयर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है. इंग्लैंड और आयरलैंड टूर पर भारतीय खिलाड़ियों की खराब फिटनेस उजागर हुई थी, जिसके कारण खूब सारे कैच भी छूटे थे.

अब टीम इंडिया के प्लेयर्स को अपनी फिटनेस साबित करनी है तो 2 चरणों में फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. ब्रॉन्को टेस्ट के अलावा 2 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी करनी होगी. बीसीसीआई ने यह फैसला तब लिया है जब एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बोर्ड के सदस्य फिजियो कमलेश जैन से खुश नहीं थे. खिलाड़ी बार-बार चोटिल हो रहे थे और फिटनेस लगातार गिर रही थी.

लगानी होगी 2 किलोमीटर की दौड़

अब BCCI ने खिलाड़ियों के लिए 2 किलोमीटर की दौड़ भी अनिवार्य कर दी है. खिलाड़ियों को कम से कम समय में 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 9-10 मिनट की टाइम लिमिट सेट की है. 10 मिनट में खिलाड़ियों को 2 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी.

ब्रॉन्को टेस्ट भी पास करना होगा

भारतीय क्रिकेट में ब्रॉन्को फिटनेस टेस्ट की शुरुआत एड्रियन ली रॉक्स ने की थी. इसके लिए 0-60 मीटर की दूरी के बीच 4 मार्क लगाए जाते हैं. इसी दूरी के बीच खिलाड़ियों को 5 सेट पूरे करने होते हैं, जिससे कुल दूरी 1200 मीटर बन जाती है. पांच सेट में यह 1200 मीटर का शटल रन खिलाड़ियों को बिना आराम किए पूरा करना होता है.

पहले ब्रॉन्को टेस्ट को पूरा करने की समयावधि 6 मिनट हुआ करती थी. अब उसे कम करके 5 मिनट 15 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड कर दिया गया है. खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट अधिक मुश्किल इसलिए भी बन गया है क्योंकि ब्रॉन्को टेस्ट पूरा करने के तुरंत बाद उन्हें 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी.

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BCCI क्यों हुआ सख्त?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ खिलाड़ियों को फिटनेस परीक्षण में आसान टारगेट दिए गए थे. बताया गया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के स्टाफ ने नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को पूरी तरह फिट ना होने के बावजूद फिटनेस क्लियरेंस दे दिया था. हर्षित राणा का वजन 97 किलोग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि हर्षित का वजन 96 किलो से नीचे ही रहना चाहिए.

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