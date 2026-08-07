50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह

सैफ अली खान और सोहा अली खान ने अपनी मां शर्मिला टैगोर के नक्शेकदम पर चलते हुए फिल्मों में नाम कमाया. लेकिन इनकी बहन सबा पटौदी हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं. सबा को अक्सर शर्मिला टैगोर के साथ ही इवेंट्स में स्पॉट किया जाता है. हालांकि सबा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने परिवार के बारे में दिल को छू लेने वाले पोस्ट शेयर करती रहती हैं. वहीं लोग अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं कि 50 साल की हो चुकीं सबा ने 50 आखिर शादी क्यों नहीं की है? इसका जवाब खुद सैफ अली खान की बहन ने दिया है.

सबा पटौदी ने क्यों नहीं की शादी?

दरअसल हाल ही में सबा ने नेहा धूपिया और अंगद बेदी से बात करते अपने शादी न करने की वजह का हैरान करने वाला खुलासा किया. सबा ने कहा, "मेरा कोई पहला बॉयफ्रेंड नहीं था. 18 या 19 साल की उम्र से ही शादी के लिए मुझे कई लोगों से मिलवाया गया, लेकिन मैंने उनमें से किसी से भी शादी नहीं की. हालांकि, 19 साल की उम्र में कोलकाता में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी और लगभग शादी तय भी हो गई थी. लेकिन बात बन नहीं पाई. मैं असल में इसके लिए तैयार नहीं थी. "

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आइडियल पार्टनर नहीं मिला

सबा ने बताया कि हालांकि वह भविष्य में शादी करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्हें कभी अपना आइडियल पार्टनर मिला. उन्होंने कहा, "मुझे सच में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे साथ पूरी तरह मेल खाता हो. और अब्बा (भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी) जैसे पिता के बाद... सच कहूं तो, वह बहुत ही रिमार्केबल पर्सन थे. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने पिता जैसा ही कोई ढूंढ रही हैं, लेकिन पिता तो पिता ही होते हैं."

सबा ने आगे कहा, “वह बहुत चार्मिंग,हम्बल और रिस्पॉन्सिबल थे, और उन्होंने मुझे इंडीपेंडेंट बनना भी सिखाया. तापसी पन्नू ने एक बार कहा था, ‘मुझे किसी लड़के की नहीं, बल्कि एक मर्द की ज़रूरत है.’ मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत थी, और मुझे बस वैसा इंसान नहीं मिला.”

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कौन हैं सबा पटौदी?

सबा पदौदी शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की बेटी है. सबा पटौदी का जन्म 1 मई 1976 को हुआ था और वह 50 साल की हैं. अपनी एक्ट्रेस मां और भाई-बहनों के उलट, सबा पटौदी ने एक्टिंग में करियर नहीं बनाया. इसके बजाय, वह एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं. उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, वह टैरो रीडर और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, वह भोपाल के रॉयल एंडोमेंट ट्रस्ट की चीफ कस्टोडियन भी हैं. सबा के इंस्टाग्राम पर 259K फ़ॉलोअर्स हैं.

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