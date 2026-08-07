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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBudget Friendly Smartphones: मानसून के बाद बाजार में आ रहे हैं ये 5 बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन

Budget Friendly Smartphones: मानसून के बाद बाजार में आ रहे हैं ये 5 बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन

Budget Friendly Smartphones: अगस्त 2026 में लॉन्च होने वाले बजट स्मार्टफोन बड़ी बैटरी, अच्छा कैमरा, तेज प्रोसेसर और 5G सपोर्ट के साथ किफायती कीमत में बेहतर विकल्प देंगे.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Aug 2026 08:15 AM (IST)
Budget Friendly Smartphones: अगस्त 2026 में लॉन्च होने वाले बजट स्मार्टफोन बड़ी बैटरी, अच्छा कैमरा, तेज प्रोसेसर और 5G सपोर्ट के साथ किफायती कीमत में बेहतर विकल्प देंगे.

ज्यादातर लोग घर की जरूरतों को पूरी करते-करते कई फैसलों को बाद के समय पर छोड़ देते हैं. उन्हीं में से एक है नया फोन लेने का फैसला. कई बार लोग सोचते हैं कि कोई नया मॉडल आएगा तब नया फोन लेंगे. वहीं तो कोई अच्छे बजट में मिलने वाले फोन का इंतजार करता है. और जब बात त्योहारों की आती है तो हर किसी का ध्यान नया फोन लेने के फैसले की तरफ दोबारा चला जाता है. ऐसे में आपको जानकर खुशी होगी कि अगस्त 2026 का महीना आपके लिए एक अच्छा मौका लेकर आया है. इस महीने कई कंपनियां अपने बजट फ्रेंडली फोन लॉन्च कर रही हैं, जिनमें बड़ी बैटरी, अच्छा कैमरा और तेज प्रोसेसर जैसी चीजें आपको मिलेंगी. आइए जानते हैं ऐसे 5 स्मार्टफोन के बारे में, जो आपकी जेब पर ज्यादा बोझ डाले बिना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं. 

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सबसे पहले बात करते हैं अच्छी बैटरी की, तो Poco M8 Power आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो 4 अगस्त को लॉन्च हो चुका है. इसमें 7.0 इंच की बड़ी फुल एचडी डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 प्रोसेसर और 8,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. पीछे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो अच्छी रोशनी में अच्छी फोटो खींच सकता है. 
सबसे पहले बात करते हैं अच्छी बैटरी की, तो Poco M8 Power आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो 4 अगस्त को लॉन्च हो चुका है. इसमें 7.0 इंच की बड़ी फुल एचडी डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 प्रोसेसर और 8,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. पीछे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो अच्छी रोशनी में अच्छी फोटो खींच सकता है. 
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इसके बाद बारी आती है Redmi Note 17 5G की, जिसे 6 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जा रहा है. इसमें 7 इंच की OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है और इसकी बैटरी भी 8,000mAh की है. इस फोन में स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 चिपसेट दिया गया है और यह HyperOS 3 पर काम करता है. इसकी कीमत करीब 25,000 से 30,000 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है, जो इसे मिड-रेंज बजट सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है.
इसके बाद बारी आती है Redmi Note 17 5G की, जिसे 6 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जा रहा है. इसमें 7 इंच की OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है और इसकी बैटरी भी 8,000mAh की है. इस फोन में स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 चिपसेट दिया गया है और यह HyperOS 3 पर काम करता है. इसकी कीमत करीब 25,000 से 30,000 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है, जो इसे मिड-रेंज बजट सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है.
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बजट सेगमेंट में एक और अच्छा नाम है Infinix Hot 70 Pro, जो अगस्त 2026 में ही भारत में लॉन्च होने वाला है. इसकी कीमत 20,000 से 25,000 रुपये के बीच रहने का अनुमान है, जिससे यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन बनता है जो पहली बार 5G फोन खरीदना चाहते हैं.
बजट सेगमेंट में एक और अच्छा नाम है Infinix Hot 70 Pro, जो अगस्त 2026 में ही भारत में लॉन्च होने वाला है. इसकी कीमत 20,000 से 25,000 रुपये के बीच रहने का अनुमान है, जिससे यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन बनता है जो पहली बार 5G फोन खरीदना चाहते हैं.
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इसके अलावा Samsung की तरफ से Galaxy F70 Pro भी आ रहा है, जिसे Galaxy M47 5G का रीब्रांडेड वर्जन माना जा रहा है. इस फोन में 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट दिया गया है, जो इसे कैमरा और डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में एक भरोसेमंद फोन बनाता है. Samsung का यह फोन उन यूजर्स को पसंद आएगा जो अच्छी स्क्रीन क्वालिटी के साथ-साथ फोन में लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट भी चाहते हैं.
इसके अलावा Samsung की तरफ से Galaxy F70 Pro भी आ रहा है, जिसे Galaxy M47 5G का रीब्रांडेड वर्जन माना जा रहा है. इस फोन में 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट दिया गया है, जो इसे कैमरा और डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में एक भरोसेमंद फोन बनाता है. Samsung का यह फोन उन यूजर्स को पसंद आएगा जो अच्छी स्क्रीन क्वालिटी के साथ-साथ फोन में लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट भी चाहते हैं.
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अगर आप ऐसे फोन की तलाश में हैं जो गेमिंग में भी अच्छा परफॉर्म करे, तो iQOO Z11 आपके लिए सही रहेगा. यह फोन 20 अगस्त को भारत में लॉन्च हो रहा है और इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7500 टर्बो चिपसेट दिया गया है. इसमें 1.5K रेजोल्यूशन की कर्व्ड OLED डिस्प्ले और 7,000 से 8,000mAh तक की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसकी कीमत करीब 30,000 से 35,000 रुपये के बीच रह सकती है.
अगर आप ऐसे फोन की तलाश में हैं जो गेमिंग में भी अच्छा परफॉर्म करे, तो iQOO Z11 आपके लिए सही रहेगा. यह फोन 20 अगस्त को भारत में लॉन्च हो रहा है और इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7500 टर्बो चिपसेट दिया गया है. इसमें 1.5K रेजोल्यूशन की कर्व्ड OLED डिस्प्ले और 7,000 से 8,000mAh तक की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसकी कीमत करीब 30,000 से 35,000 रुपये के बीच रह सकती है.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो मानसून के बाद बाजार में आने वाले ये सभी फोन बजट के हिसाब से काफी बैलेंस्ड हैं. इनमें कहीं बड़ी बैटरी पर जोर दिया गया है तो कहीं डिस्प्ले और कैमरे पर, ताकि हर तरह के यूजर की जरूरत पूरी हो सके.
कुल मिलाकर देखा जाए तो मानसून के बाद बाजार में आने वाले ये सभी फोन बजट के हिसाब से काफी बैलेंस्ड हैं. इनमें कहीं बड़ी बैटरी पर जोर दिया गया है तो कहीं डिस्प्ले और कैमरे पर, ताकि हर तरह के यूजर की जरूरत पूरी हो सके.
Published at : 07 Aug 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS Budget Friendly Smartphones New Mobile Phones

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