इसके बाद बारी आती है Redmi Note 17 5G की, जिसे 6 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जा रहा है. इसमें 7 इंच की OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है और इसकी बैटरी भी 8,000mAh की है. इस फोन में स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 चिपसेट दिया गया है और यह HyperOS 3 पर काम करता है. इसकी कीमत करीब 25,000 से 30,000 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है, जो इसे मिड-रेंज बजट सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है.