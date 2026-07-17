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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये

राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये

सरकार का कहना है कि संविधान सभा ने 1950 में 'वंदे मातरम' को 'जन गण मन' के समान सम्मान देने की बात कही थी, लेकिन अब तक इसके लिए अलग कानूनी प्रावधान नहीं है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 12:05 PM (IST)
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केंद्र सरकार संसद के आगामी सत्र में एक अहम विधेयक लेकर आने की तैयारी में है, जिसके तहत अब राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के अपमान को भी कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव है. सरकार आगामी सत्र में The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 पेश कर सकती है. यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो जिस तरह राष्ट्रगान 'जन गण मन' के गायन में बाधा डालना या उसका अपमान दंडनीय अपराध है, उसी तरह राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.

क्या है नए विधेयक का प्रस्ताव?

सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. मौजूदा कानून में केवल राष्ट्रगान 'जन गण मन' के गायन में बाधा डालने या उसका अपमान करने पर सजा का प्रावधान है. नए संशोधन के जरिए इसी कानून के दायरे में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को भी शामिल करने की बात कही गई है.

यह भी पढ़ें : कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 11:37 AM (IST)
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