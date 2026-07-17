अश्वगंधा से लेकर स्टीविया तक किसमें है ज्यादा कमाई, कौन से पौधे की खेती करें किसान?

Ashwagandha Stevia Farming:पारंपरिक फसलों के साथ अब किसान ऐसी खेती की तलाश में हैं. जहां कम जमीन में बेहतर मुनाफा मिल सके. यही वजह है कि औषधीय और प्राकृतिक मिठास देने वाले पौधों की खेती खूब की जा रही है. अश्वगंधा और स्टीविया दोनों ही ऐसी फसलें हैं. जिनकी बाजार में अलग पहचान बन चुकी है. एक तरफ अश्वगंधा की मांग आयुर्वेद, हर्बल दवाओं और वेलनेस इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रही है.

तो दूसरी तरफ स्टीविया का इस्तेमाल शुगर फ्री उत्पादों, हेल्थ ड्रिंक्स और फूड इंडस्ट्री में तेजी से हो रहा है. लेकिन सवाल यह है कि अगर किसान कमाई को ध्यान में रखकर खेती शुरू करना चाहते हैं. तो आखिर दोनों में कौन सी फसल ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकती है? चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी जानकारी.

अश्वगंधा की खेती में लागत कम

अगर किसान पहली बार औषधीय पौधों की खेती में कदम रखना चाहते हैं. तो अश्वगंधा एक बढ़िया ऑप्शन है. इस फसल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और यह कम उपजाऊ या सूखी जमीन में भी आसानी से लहलहा उठती है.

आमतौर पर इसकी फसल 5 से 6 महीने में पूरी तरह तैयार हो जाती है. इसकी जड़, बीज और पत्तियों, तीनों की मार्केट में वैल्यू है और इनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में होता है. इसमें शुरुआती लागत बहुत कम आती है और इसे आवारा पशु भी नहीं खाते. जिससे फसल पूरी तरह सुरक्षित रहती है.

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स्टीविया में निवेश ज्यादा

स्टीविया को नैचुरल शुगर यानी कुदरती चीनी माना जाता है और फिटनेस इंडस्ट्री में इसकी मांग काफी बढ़ रही है. इस फसल की खेती में शुरुआती निवेश अश्वगंधा की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है. क्योंकि इसके लिए अच्छी क्वालिटी के पौधों, ड्रिप इरिगेशन और नियमित देखभाल की जरूरत पड़ती है.

हालांकि यह एक वन-टाइम इनवेस्टमेंट जैसा है. एक बार पौधा लगाने के बाद आप कई सालों तक इसकी पत्तियों की कटाई करके मुनाफा कमा सकते हैं. हर साल 3 से 4 बार पत्तियां बेचने को मिलती हैं. जिससे किसानों को सालभर रेगुलर और मोटी इनकम होती रहती है.

किसानों के लिए किसमें ज्यादा फायदा?

अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की कि दोनों में से ज्यादा फायदा किसमें? तो आपके बता दें यह कई पहलुओं पर निर्भर करता है. अगर आपके पास सिंचाई के साधन कम हैं, बजट भी लिमिटेड है और आप कम रिस्क में सुरक्षित मुनाफा चाहते हैं. तो अश्वगंधा आपके लिए बेस्ट है.

वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी जमीन उपजाऊ है. पानी की अच्छी व्यवस्था है और आप थोड़ा ज्यादा इनवेस्ट करके 4-5 साल तक लगातार कमाई करना चाहते हैं. तो स्टीविया सबसे ज्यादा फायदे का सौदा है.

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