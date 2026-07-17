INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?

'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?

India First Hydrogen Train: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

India First Hydrogen Train: हरियाणा के जींद से देश की रेलवे इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात होगी, तब जींद, सोनीपत और हरियाणा का नाम जरूर लिया जाएगा. उन्होंने इसे भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया.

पीएम मोदी ने कही ये बात

पीएम मोदी ने कहा, "आप सभी जो ये तस्वीरें और स्केच लेकर आए हैं, एसपीजी के साथी इन्हें कृपया एकत्र कर लें. आपके इस प्यार, स्नेह और कला के प्रति समर्पण के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं. आप सभी को मेरा राम-राम. इस पवित्र धरती पर आकर मेरा मन गदगद हो गया है. जींद वीरता, इतिहास और गौरव की भूमि है. यहां आते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. दशकों पहले जब मैं संगठन के काम से यहां आता था, तब आप लोगों ने जो स्नेह और अपनापन दिया था, उसे मैं आज भी नहीं भूला हूं."

यह भी पढ़ें : कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हुआ भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के केवल तीन-चार देशों के पास ही हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक है और अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है. उन्होंने बताया कि यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और 10 कोच वाली सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्रदूषण रहित है और इसकी पूरी तकनीक भारतीय इंजीनियरों ने विकसित की है. उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित होगी और हाइड्रोजन ट्रेन उसी दिशा में भारत का बड़ा कदम है.

रेलवे के विद्युतीकरण और विकास का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले यदि पश्चिम एशिया जैसी परिस्थितियां बनतीं तो डीजल पर निर्भर रेलवे को बड़ी परेशानी होती. उन्होंने बताया कि 1925 से 2014 तक करीब 90 वर्षों में केवल 30 प्रतिशत रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले वर्षों में इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाया गया है.

उन्होंने कहा कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का भी लक्ष्य है. इसके लिए खिलाड़ियों और देश दोनों को पूरी तैयारी करनी होगी.

स्वच्छता को लेकर लोगों से की अपील

प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वच्छता को अपनी आदत बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि क्या हर बार सफाई के लिए सरकार को आना पड़ेगा या लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे. उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों की स्वच्छता अभियान में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही है.

रेल मंत्री बोले- ऐतिहासिक दिन

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन राष्ट्र को समर्पित होना ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री के उस संकल्प का परिणाम है, जिसके तहत देश में हाइड्रोजन तकनीक विकसित करने का फैसला लिया गया था. उन्होंने बताया कि पहले हरियाणा को रेलवे के लिए करीब 315 करोड़ रुपये का बजट मिलता था, जबकि अब इसे बढ़ाकर लगभग 3,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है. राज्य में इस समय करीब 18 हजार करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi PM Narendra Modi Breaking News Abp News India First Hydrogen Train
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?
'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?
इंडिया
जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट में शामिल हुए पवन खेड़ा, सोनम वांगचुक से बोले- 'जान जोखिम में ना डालें, ये तरीका...'
जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट में शामिल हुए पवन खेड़ा, सोनम वांगचुक से बोले- 'जान जोखिम में ना डालें, ये तरीका...'
इंडिया
'ये मोदी पहले सोचता भी है और...', हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद US-ईरान जंग पर क्या बोले प्रधानमंत्री?
'ये मोदी पहले सोचता भी है और...', हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद US-ईरान जंग पर क्या बोले PM?
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?
'ये जो फोटो-वोटो लाए हैं...', हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करते वक्त SPG को पीएम मोदी ने क्या दिया आदेश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
यूपी से निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
इंडिया
आप और सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
आप-सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
फ़ुटबॉल
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
नौकरी
New Delhi Police Commissioner: कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget