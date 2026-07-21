INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन, कहां से खरीदना चाहिए नया फोन? ये बातें जान लीं तो नहीं रहेगा कंफ्यूजन

ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन, कहां से खरीदना चाहिए नया फोन? ये बातें जान लीं तो नहीं रहेगा कंफ्यूजन

Offline vs Online Phone Shopping: नया फोन लेने के लिए अब स्टोर के साथ-साथ ऑनलाइन शॉपिंग का भी ऑप्शन आ गया है. इन दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऑफलाइन में फीचर्स का अनुभव, कर्मचारियों से सहायता मिलती है।

Offline vs Online Phone Shopping: नया फोन खरीदना अब मुश्किल नहीं रहा है. आप घर बैठे-बैठे अपनी पसंद का फोन मंगवा सकते हैं. अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो कुछ कंपनियां एक घंटे के भीतर आपका फोन डिलीवर कर देती हैं. दूसरी तरफ अगर आप फोन खरीदने से पहले उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन स्टोर में जाकर शॉपिंग करना फायदेमंद रहता है. ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन खरीदने के लिए ऑनलाइन तरीका कब सही रहता है और किस स्थिति में आपको ऑफलाइन स्टोर जाकर फोन खरीदना चाहिए.

ऑनलाइन शॉपिंग है एकदम आसान

दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह फोन की ऑनलाइन शॉपिंग एकदम आसान है. आप गूगल, सैमसंग और ऐप्पल आदि कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर या फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपना फोन ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आप किसी कंपनी का फोन पहले से यूज कर रहे हैं और उसी कंपनी का अपग्रेडेड मॉडल लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग एक बेहतर च्वॉइस है. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और घर बैठे इसे ऑर्डर किया जा सकता है. हालांकि, इसके कुछ नुकसान भी हैं. सबसे बड़ा झंझट शिपिंग को लेकर रहता है. कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां फोन ऑर्डर करने पर लोगों को साबुन जैसे प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं. इसके अलावा टाइम को लेकर भी इश्यू रहता है. कई बार ऑर्डर डिलीवर होने में हफ्तेभर का समय लग जाता है. फिर अगर किसी कारणवश यह पसंद न आए तो पिक-अप और दोबारा डिलीवर होन में हफ्ते का समय और लग सकता है. ऐसे में अगर आपको तुरंत फोन चाहिए तो ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका काम नहीं आता.

कब करनी चाहिए ऑफलाइन शॉपिंग?

अगर आपको तुरंत नया फोन चाहिए तो ऑफलाइन स्टोर आपके काम आते हैं. यहां जाकर आप कुछ ही देर में अपनी पंसद का फोन खरीद सकते हैं. इसके अलावा अगर आप किसी ब्रांड का फोन पहली बार ले रहे हैं तो स्टोर पर जाकर उसका एक्सपीरियंस लिया जा सकता है. यहां आपको फोन खरीदने से पहले ही उसके फीचर, स्पेसिफिकेशंस, बिल्ड क्वालिटी और कैमरा आदि को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है. इसके अलावा स्टोर के कर्मचारी फोन सेटअप करने में भी आपकी मदद कर देंगे. इसके नुकसान की बात करें तो कई बार किसी स्टोर में स्टॉक का इश्यू रहता है. इसके अलावा सेल्समैन आपको बजट से बाहर का फोन खरीदने पर भी तैयार कर लेते हैं.

ये भी पढ़ें- खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Online Shopping TECH NEWS Phone Buying Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन, कहां से खरीदना चाहिए नया फोन? ये बातें जान लीं तो नहीं रहेगा कंफ्यूजन
ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन, कहां से खरीदना चाहिए नया फोन? ये बातें जान लीं तो नहीं रहेगा कंफ्यूजन
टेक्नोलॉजी
आपके Power Bank में जरूर होने चाहिए ये 4 सेफ्टी फीचर्स! एक छोटी गलती बना सकती है बड़ा खतरा
आपके Power Bank में जरूर होने चाहिए ये 4 सेफ्टी फीचर्स! एक छोटी गलती बना सकती है बड़ा खतरा
टेक्नोलॉजी
50,000 से भी ज्यादा की छूट! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आ गया सबसे बड़ा डिस्काउंट
50,000 से भी ज्यादा की छूट! Samsung Galaxy S25 Ultra पर आ गया सबसे बड़ा डिस्काउंट
टेक्नोलॉजी
खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस
खुलने वाला है ऐप्पल का पिटारा, फोल्डेबल फोन के अलावा लॉन्च होंगे 10 से ज्यादा नए डिवाइस
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सिक्किम में भूस्खलन-गैस रिसाव के बाद सुरंग में फंसे 27 मजदूर, राहत और बचाव अभियान जारी
सिक्किम में भूस्खलन-गैस रिसाव के बाद सुरंग में फंसे 27 मजदूर, राहत और बचाव अभियान जारी
इंडिया
सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक का आया बड़ा बयान, बोले - 'मैं अपना उपवास...'
सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक का आया बड़ा बयान, बोले - 'मैं अपना उपवास...'
बॉलीवुड
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
बिहार
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
क्रिकेट
शमी और सिराज के समर्थन में आया दिग्गज, गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा; जानें क्या कहा
शमी और सिराज के समर्थन में आया दिग्गज, गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में कूदे सपा नेता! मोहिबुल्लाह से लेकर अखिलेश तक, कैसे बनाया राजनीतिक मुद्दा?
जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में खपे सपा नेता! मोहिबुल्ला से लेकर अखिलेश तक, कैसे बना राजनीतिक मुद्दा
इंडिया
CJP के प्रदर्शन पर राहुल गांधी बोले, 'सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी'
CJP के प्रदर्शन पर राहुल गांधी बोले, 'सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी'
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget