हाल के दिनों में रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर अटकलें तेज़ हो गईं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंग्लैंड दौरे के बाद उन्हें टीम में नहीं चुना जाएगा. अपने भविष्य को लेकर हो रही इन चर्चाओं के बीच, रोहित ने लॉर्ड्स में खेले गए आखिरी वनडे मैच में शानदार 138 रन बनाए और साथ ही यह भी कहा कि ऐसी बातें तो होती ही रहेंगी." रोहित को लेकर चल रही इन अटकलों के बीच, भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दो ऐसी वजहें बताईं जिनकी वजह से रोहित या विराट कोहली को भारतीय टीम से बाहर करना बहुत मुश्किल होगा.

अपने हिंदी YouTube चैनल 'Ash ki Baat' पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, "अगर विराट और रोहित खेलना चाहते हैं, तो उन्हें कोई नहीं हटा सकता. ऐसा उनके शानदार रिकॉर्ड की वजह से है. रोहित ने लगभग 12,000 रन बनाए हैं; उन्हें कोई नहीं छू सकता."

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उन्होंने आगे कहा, "दूसरी बात यह है कि उन्हें इसलिए भी नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वे बल्लेबाज हैं. उनके चाहने वालों की एक पूरी फौज है. लोग उन्हें देखने आते हैं. अगर आप उन्हें टीम से बाहर करते हैं, तो भारी हंगामा मच जाएगा."

अश्विन ने आगे कहा, "लेकिन अगर शमी, सिराज या भुवनेश्वर को नहीं चुना जाता है, तो 10 लोग सवाल उठाएंगे. 100 लोग, 1000 लोग, शायद 10,000 लोग सवाल उठाएंगे लेकिन वे शोर नहीं मचाएंगे. अगर कभी ऐसा दिन आता है जब लोग गेंदबाज़ों के लिए शोर मचाएंगे, तो उन्हें टीम से बाहर करना भी मुश्किल हो जाएगा."

रोहित शर्मा ने फिर से अपनी लय हासिल की

काफ़ी आलोचनाओं और ऐसी खबरों के बीच कि BCCI की सिलेक्शन कमिटी उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुन रही है, रोहित ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ़ तीसरे वनडे में शानदार खेल दिखाया. शुरुआती दो वनडे मैचों में कुछ संघर्ष करने के बाद, रोहित ने 110 गेंदों पर 138 रन बनाकर अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापसी की. ऐसा लगा कि भारतीय टीम में अपनी जगह को लेकर बने दबाव का उन पर ज़रा भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने 17 चौके और पांच छक्के जड़े.

388 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने इंग्लैंड के बेहतरीन गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई की और लगभग पूरे मैच के दौरान भारत की जीत की थोड़ी-बहुत उम्मीदों को ज़िंदा रखा.

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