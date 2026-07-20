आपके Power Bank में जरूर होने चाहिए ये 4 सेफ्टी फीचर्स! एक छोटी गलती बना सकती है बड़ा खतरा
Power Bank: ज्यादातर पावर बैंक में देखा गया है कि वो चार्जिंग के दौरान हल्के गर्म होने लगते हैं लेकिन डिवाइस का जरूरत से ज्यादा गर्म होना भी खतरनाक साबित हो सकता है.
- ओवरकरंट/ओवरवोल्टेज फोन को सुरक्षित और स्थिर चार्ज करता है।
Power Bank: स्मार्टफोन के साथ आज कल लोग पावर बैंक का इस्तेमाल भी करने लगे हैं. ये डिवाइस लोगों को ईमरजेंसी स्थिति में काफी काम आता है. बता दें कि आज मार्केट में कई तरह के पावर बैंक मौजूद हैं जो कई घंटों के पावर बैकअप का दावा करते हैं. लेकिन आपको बता दें कि पावर बैंक खरीदते समय उनमें ये 4 सेफ्टी फीचर्स जरुर चेक कर लेने चाहिए नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कौन-कौन से सेफ्टी फीचर्स होते हैं जरूरी.
Temperature Control और Overheat Protection
ज्यादातर पावर बैंक में देखा गया है कि वो चार्जिंग के दौरान हल्के गर्म होने लगते हैं लेकिन डिवाइस का जरूरत से ज्यादा गर्म होना भी खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए ऐसे मॉडल को खरीदना बेहतर होता है जिसमें Temperature Control या Overheat Protection जैसे फीचर मौजूद हों. ये फीचर तापमान बढ़ने पर चार्जिंग स्पीड को कंट्रोल करता है या जरूरत पड़ने पर चार्जिंग बंद कर देता है.
Short Circuit Protection
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर खराब केबल, धूल या किसी तकनीकी खराबी के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ऐसे में आपके Power Bank में Short Circuit Protection फीचर का होना बहुत जरूरी होता है जो आपको होने वाले खतरे से बचाने में मदद करता है. इससे स्पार्क, आग लगने या डिवाइस को नुकसान पहुंचने जैसी घटनाओं से बचाव होता है.
Overcharge Protection
आपको बता दें कि एक बेहतरीन पावर बैंक में Overcharge Protection जरुर मौजूद होना चाहिए. ये फीचर डिवाइस के पूरी तरह चार्ज होने के बाद अपने आप चार्जिंग को कंट्रोल कर देता है. इससे फोन की बैटरी पर एक्सट्रा दबाव नहीं पड़ता और ओवरहीटिंग या बैटरी खराब होने का खतरा काफी कम हो जाता है. ये फीचर Power Bank की लाइफ भी बढ़ाने में भी मदद करता है.
Overcurrent और Overvoltage Protection
आपको बता दें कि हर स्मार्टफोन को एक निश्चित मात्रा में करंट और वोल्टेज की जरूरत होती है. अब ऐसे में अगर Power Bank जरूरत से ज्यादा करंट या वोल्टेज भेजने लगे तो स्मार्टफोन की बैटरी खराब हो सकती है. इसीलिए पावर बैंक में Overcurrent और Overvoltage Protection फीचर होना चाहिए जो बिजली की सप्लाई को सुरक्षित स्तर पर बनाए रखते हैं जिससे आपका फोन सेफ रहता है और चार्जिंग भी स्थिर रहती है. इसीलिए अगर आप भी पावर बैंक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इन फीचर्स को जरूर चेक कर लें.
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