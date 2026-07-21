फ्रिज यूज करते हैं तो तुरंत जान लें ये बात, नहीं तो हर महीने बेवजह खर्च होंगे हजारों रुपये

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पार्ट्स पर लोड कम होता, 4-6 इंच की दूरी रखें।

Fridge Use Tips: फ्रिज घर का एक ऐसा अप्लायंस है, जिसे रोजाना इस्तेमाल किया जाता है. सर्दी में इसकी जरूरत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यूज पूरी तरह बंद नहीं होता. पूरे दिन चलने के कारण यह बिजली की खपत भी ज्यादा करता है, जिसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है. अगर आप फ्रिज यूज करते समय बिजली बचाने चाहते हैं तो एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा. कई बार लोग स्पेस बचाने के लिए फ्रिज को एकदम दीवार से सटाकर खड़ा कर देते हैं. अगर आप भी फ्रिज को दीवार से सटाकर रखते हैं तो इसे दीवार से दूर करने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि फ्रिज और दीवार के बीच स्पेस होना क्यों जरूरी है.

फ्रिज को दीवार के एकदम पास रखने पर क्या होता है?

आमतौर पर कंडेनसर कॉयल और कंप्रेसर को फ्रिज के पीछे लगाया जाता है. कुछ मॉडल्स में इन्हें साइड में भी दिया जाता है. दोनों ही स्थिति में इसे अच्छे वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है. अगर इसे दीवार से एकदम सटाकर खड़ा कर दिया जाए तो इन दोनों ही पार्ट्स से जनरेट होने वाली हीट को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगा. इससे इनका टेंपरेचर बढ़ जाएगा और इन्हें फ्रिज में रखे सामान को ठंडा करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा. इससे बिजली की भी ज्यादा खपत होगी और इन पार्ट्स पर लोड भी बढ़ेगा. गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होने के चलते स्थिति और भी खराब हो जाती है. अगर लंबे समय तक इन पार्ट्स पर ज्यादा लोड पड़ेगा तो इनके खराब होने के चांस भी बढ़ जाएंगे.

फ्रिज और दीवार के बीच क्यों होना चाहिए स्पेस?

कंडेनसर कॉयल और कंप्रेसर से जनरेट होने वाली हीट को बाहर निकलने के लिए स्पेस की जरूरत होती है. अगर फ्रिज और दीवार के बीच स्पेस है तो हवा सर्कुलेट होगी और हीट बाहर निकल पाएगी. हीट जमा न होने के कारण पार्ट्स पर लोड कम पड़ेगा. इसके दो फायदे होंगे. पहला बिजली की बचत होगी और दूसरा फायदा यह होगा कि पार्ट्स पर लोड कम पड़ेगा और ये लंबे समय तक बिना खराबी के काम कर पाएंगे.

कितना स्पेस है जरूरी?

दीवार और फ्रिज के बीच उतना स्पेस काफी होता है, जिससे हवा सर्कुलेट हो सके. अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो फ्रिज को दीवार से 1-2 फुट दूर रखा जा सकता है. अगर जगह की कमी है तो इसे दीवार से 4-6 इंच दूर रखें. इससे हवा आसानी से सर्कुलेट हो जाएगी.

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