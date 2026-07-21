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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफ्रिज यूज करते हैं तो तुरंत जान लें ये बात, नहीं तो हर महीने बेवजह खर्च होंगे हजारों रुपये

फ्रिज यूज करते हैं तो तुरंत जान लें ये बात, नहीं तो हर महीने बेवजह खर्च होंगे हजारों रुपये

Fridge Use Tips: फ्रिज यूज करते समय बिजली बचाने के लिए एक छोटा-सा काम करना चाहिए. फ्रिज को कभी भी दीवार से एकदम सटाकर खड़ा नहीं करना चाहिए.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 08:56 AM (IST)
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  • पार्ट्स पर लोड कम होता, 4-6 इंच की दूरी रखें।

Fridge Use Tips: फ्रिज घर का एक ऐसा अप्लायंस है, जिसे रोजाना इस्तेमाल किया जाता है. सर्दी में इसकी जरूरत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यूज पूरी तरह बंद नहीं होता. पूरे दिन चलने के कारण यह बिजली की खपत भी ज्यादा करता है, जिसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है. अगर आप फ्रिज यूज करते समय बिजली बचाने चाहते हैं तो एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा. कई बार लोग स्पेस बचाने के लिए फ्रिज को एकदम दीवार से सटाकर खड़ा कर देते हैं. अगर आप भी फ्रिज को दीवार से सटाकर रखते हैं तो इसे दीवार से दूर करने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि फ्रिज और दीवार के बीच स्पेस होना क्यों जरूरी है. 

फ्रिज को दीवार के एकदम पास रखने पर क्या होता है?

आमतौर पर कंडेनसर कॉयल और कंप्रेसर को फ्रिज के पीछे लगाया जाता है. कुछ मॉडल्स में इन्हें साइड में भी दिया जाता है. दोनों ही स्थिति में इसे अच्छे वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है. अगर इसे दीवार से एकदम सटाकर खड़ा कर दिया जाए तो इन दोनों ही पार्ट्स से जनरेट होने वाली हीट को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगा. इससे इनका टेंपरेचर बढ़ जाएगा और इन्हें फ्रिज में रखे सामान को ठंडा करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा. इससे बिजली की भी ज्यादा खपत होगी और इन पार्ट्स पर लोड भी बढ़ेगा. गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होने के चलते स्थिति और भी खराब हो जाती है. अगर लंबे समय तक इन पार्ट्स पर ज्यादा लोड पड़ेगा तो इनके खराब होने के चांस भी बढ़ जाएंगे.

फ्रिज और दीवार के बीच क्यों होना चाहिए स्पेस?

कंडेनसर कॉयल और कंप्रेसर से जनरेट होने वाली हीट को बाहर निकलने के लिए स्पेस की जरूरत होती है. अगर फ्रिज और दीवार के बीच स्पेस है तो हवा सर्कुलेट होगी और हीट बाहर निकल पाएगी. हीट जमा न होने के कारण पार्ट्स पर लोड कम पड़ेगा. इसके दो फायदे होंगे. पहला बिजली की बचत होगी और दूसरा फायदा यह होगा कि पार्ट्स पर लोड कम पड़ेगा और ये लंबे समय तक बिना खराबी के काम कर पाएंगे.

कितना स्पेस है जरूरी?

दीवार और फ्रिज के बीच उतना स्पेस काफी होता है, जिससे हवा सर्कुलेट हो सके. अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो फ्रिज को दीवार से 1-2 फुट दूर रखा जा सकता है. अगर जगह की कमी है तो इसे दीवार से 4-6 इंच दूर रखें. इससे हवा आसानी से सर्कुलेट हो जाएगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 21 Jul 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Fridge Tips And Tricks TECH NEWS
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