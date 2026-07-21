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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट

अनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट

Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है. सोनम वांगचुक की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी जारी है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Jul 2026 10:26 AM (IST)
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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस समय दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं. ऐसे में उनकी हेल्थ को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है. सोनम वांगचुक की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी जारी है. वहीं ब्लड शुगर अब भी सामान्य से कम बनी हुई है.

इसके अलावा पोटैशियम का स्तर 3.2 mEq/L, खून की जांच में एनीमिया और सफेद रक्त कोशिकाएं भी कम मिलीं हैं. डॉक्टरों के मुताबिक लगातार जांच और निगरानी की जरूरत है. इस समय वांगचुक ORS और पोटैशियम की दवा ले रहे हैं. हालांकि, उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के बावजूद IV फ्लूइड और ग्लूकोज लेने से इनकार किया है.

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पानी की कमी की वजह से लगातार डॉक्टरों की नजर

लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी को देखते हुए डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं. सोनम वांगचुक का सफदरजंग अस्पताल और AIIMS के विशेषज्ञों की टीम इलाज कर रही है. अस्पताल का कहना है कि जरूरत का पूरा इलाज दिया जा रहा है और हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. सफदरजंग अस्पताल में भी सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की है. 

प्रदर्शनस्थल से अस्पताल ले गई थी दिल्ली पुलिस

बता दें कि सोनम वांगचुक पिछले तीन हफ्तों से भूख हड़ताल पर थे. इसके बाद 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल में उपचार के लिए ले गई. उनके स्वास्थ्य को लेकर कई समर्थकों ने चिंता जताई और उनके जल्द से जल्द से स्वस्थ्य होने की कामना की. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल होने के लिए सोनम वांगतुक ने अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए कहा था.

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Published at : 21 Jul 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Safdarjung Hospital Sonam Wangchuk CJP DELHI NEWS
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