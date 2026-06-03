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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC Safety Guide: एसी में आग या ब्लास्ट क्यों होता है और इससे बचने के आसान तरीके

AC Safety Guide: एसी में आग या ब्लास्ट क्यों होता है और इससे बचने के आसान तरीके

AC Safety Guide: ज्यादातर लोगों को लगता है कि एसी अचानक फट जाता है जबकि सच्चाई यह है कि इसके पीछे कई तकनीकी कारण धीरे-धीरे विकसित होते हैं.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Jun 2026 02:41 PM (IST)
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  • जलने की गंध, असामान्य आवाजें, ट्रिपिंग पर तुरंत तकनीशियन से संपर्क करें।

AC Safety Guide: देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. ऐसे में घरों, दफ्तरों और दुकानों में एयर कंडीशनर लगातार कई घंटों तक चल रहे हैं. गर्मी से राहत पाने के लिए एसी आज जरूरत बन चुका है लेकिन हर साल गर्मियों में एसी में आग लगने या ब्लास्ट होने की घटनाएं भी सामने आती हैं. ऐसे मामलों के बाद लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या लंबे समय तक एसी चलाना सुरक्षित है?

असल में एसी में विस्फोट या आग लगने की घटनाएं बहुत कम होती हैं लेकिन जब ऐसा होता है तो उसके पीछे अक्सर कुछ चेतावनी संकेत पहले से मौजूद होते हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है.

आखिर AC में ब्लास्ट होने की वजह क्या होती है?

ज्यादातर लोगों को लगता है कि एसी अचानक फट जाता है जबकि सच्चाई यह है कि इसके पीछे कई तकनीकी कारण धीरे-धीरे विकसित होते हैं. खराब वायरिंग सबसे आम वजहों में से एक है. यदि बिजली के तार ढीले हों, सर्किट पर जरूरत से ज्यादा लोड हो या पुराने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हों, तो उनमें अत्यधिक गर्मी पैदा हो सकती है. यही गर्मी आगे चलकर आग या विस्फोट जैसी घटनाओं का कारण बन सकती है.

इसके अलावा रेफ्रिजरेंट गैस का रिसाव भी जोखिम बढ़ा सकता है. वहीं गंदे फिल्टर और धूल से भरे कॉइल्स एसी की कार्यक्षमता कम कर देते हैं जिससे मशीन को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है.

नियमित सर्विसिंग क्यों है जरूरी?

एसी की देखभाल ठीक उसी तरह जरूरी है जैसे किसी वाहन की. यदि लंबे समय तक उसकी सर्विसिंग न कराई जाए तो छोटी-छोटी समस्याएं बड़ी खराबी में बदल सकती हैं. समय के साथ फिल्टर, वेंट्स और कॉइल्स में धूल जमा हो जाती है, जिससे हवा का प्रवाह बाधित होता है. इसके कारण कंप्रेसर और अन्य हिस्सों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. लगातार बढ़ता यह दबाव सिस्टम को गर्म कर सकता है और गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

विशेषज्ञों के अनुसार साल में कम से कम एक बार एसी की प्रोफेशनल सर्विसिंग करानी चाहिए. इससे संभावित खराबियों का समय रहते पता चल जाता है और बड़े हादसों से बचा जा सकता है.

बिजली व्यवस्था पर भी दें खास ध्यान

एयर कंडीशनर काफी अधिक बिजली खपत करता है, खासकर भीषण गर्मी के दौरान. ऐसे में एसी को ओवरलोडेड सर्किट या लो क्वालिटी वाले एक्सटेंशन बोर्ड से जोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है.

यदि आपके इलाके में वोल्टेज का उतार-चढ़ाव अक्सर होता है तो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके साथ ही घर की सही अर्थिंग (Earthing) भी बेहद महत्वपूर्ण है, हालांकि कई लोग इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं.

इन चेतावनी संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें

एसी आमतौर पर खराब होने से पहले कुछ संकेत जरूर देता है. यदि एसी से जलने जैसी गंध आने लगे, असामान्य आवाजें सुनाई दें, बार-बार बिजली ट्रिप होने लगे, मशीन जरूरत से ज्यादा कंपन करने लगे या फिर अचानक कूलिंग कम हो जाए तो इसे सामान्य समस्या समझकर टालना नहीं चाहिए. ये सभी संकेत बताते हैं कि सिस्टम के अंदर कोई तकनीकी गड़बड़ी मौजूद है जिसे तुरंत जांचने की जरूरत है.

अगर AC बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या करें?

यदि आपको लगे कि एसी असामान्य रूप से गर्म हो रहा है या उसका व्यवहार सामान्य नहीं है तो सबसे पहले उसे बंद कर दें. संभव हो तो बिजली की सप्लाई भी डिस्कनेक्ट कर दें. खुद से एसी खोलकर जांच करने की कोशिश न करें. आधुनिक एयर कंडीशनर में हाई-वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और दबावयुक्त गैसें होती हैं जिनसे दुर्घटना हो सकती है. ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित तकनीशियन की मदद लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 03 Jun 2026 02:41 PM (IST)
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