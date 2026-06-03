mAadhaar App होगा बंद! अब नया Aadhaar App कैसे करें सेटअप? जानिए पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक फोन पर पांच प्रोफाइल, मोबाइल अपडेट सुविधा

New Aadhaar App: कई वर्षों से करोड़ों भारतीय अपने स्मार्टफोन पर आधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए mAadhaar ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि अब यह व्यवस्था बदलने वाली है. सरकार ने एक नई Aadhaar App लॉन्च की है और संकेत दिया है कि आने वाले समय में mAadhaar ऐप को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा. नई ऐप को पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

mAadhaar ऐप को क्यों बदला जा रहा है?

जनवरी 2026 में पेश की गई नई Aadhaar App को डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए विकसित किया गया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान यूजर्स को अपनी पूरी आधार जानकारी साझा न करनी पड़े.

अब होटल चेक-इन, अस्पताल में रजिस्ट्रेशन, उम्र सत्यापन या किसी अन्य सेवा के लिए आधार का उपयोग करते समय केवल वही जानकारी साझा की जा सकेगी जिसकी वास्तव में आवश्यकता होगी. इससे व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की संभावना कम होगी और यूजर्स का अपनी जानकारी पर नियंत्रण बढ़ेगा.

नई Aadhaar App कैसे डाउनलोड करें?

नई Aadhaar App एंड्रॉयड और iPhone दोनों के लिए उपलब्ध है. उपयोगकर्ता इसे Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ आसान चरणों में सेटअप पूरा कर सकते हैं.

नई Aadhaar App सेटअप करने का तरीका

ऐप डाउनलोड करें

सबसे पहले अपने फोन में आधिकारिक Aadhaar App डाउनलोड और इंस्टॉल करें.

भाषा चुनें

ऐप खोलने के बाद अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें.

आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें

वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है.

OTP वेरिफाई करें

मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके पहचान सत्यापित करें.

फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें

सुरक्षा के लिए ऐप आपको फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहेगा.

सुरक्षा PIN बनाएं

ऐप के लिए 6 अंकों का PIN सेट करें. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक अनलॉक भी सक्रिय किया जा सकता है.

आधार डिटेल्स जोड़ें

आवश्यक आधार जानकारी दर्ज करें और एक बार फिर OTP के जरिए वेरिफेकशन पूरा करें.

सेवाओं का इस्तेमाल शुरू करें

सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आपका अकाउंट सक्रिय हो जाएगा और आप ऐप की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.

नई Aadhaar App में क्या खास है?

जरूरत के मुताबिक ही जानकारी साझा करें

नई ऐप का सबसे बड़ा बदलाव Selective Sharing फीचर है. इसके जरिए उपयोगकर्ता अपनी पूरी आधार प्रोफाइल साझा करने के बजाय केवल नाम, उम्र, पता या फोटो जैसी जरूरी जानकारी ही साझा कर सकते हैं.

QR कोड आधारित वेरिफिकेशन

अब आधार सत्यापन QR कोड के माध्यम से भी किया जा सकेगा. इससे बिना अतिरिक्त जानकारी साझा किए डिजिटल तरीके से पहचान प्रमाणित की जा सकेगी.

फेस ऑथेंटिकेशन का सपोर्ट

नई ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन को सीधे सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है जिससे सुरक्षा का स्तर और मजबूत होता है.

बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक

उपयोगकर्ता अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी बायोमेट्रिक सुविधाओं को सीधे मोबाइल से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं.

आधार इस्तेमाल की हिस्ट्री देखें

ऐप में यह सुविधा भी दी गई है कि उपयोगकर्ता देख सकें कि उनका आधार कब और कहां इस्तेमाल किया गया. इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना आसान होगा.

एक डिवाइस में कई आधार प्रोफाइल

नई Aadhaar App में एक ही फोन पर अधिकतम पांच आधार प्रोफाइल मैनेज की जा सकती हैं. यह सुविधा परिवार के बच्चों या बुजुर्ग सदस्यों के आधार प्रबंधन में मददगार साबित हो सकती है.

मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने की सुविधा

कुछ आधार सेवाओं के लिए अब केंद्र जाने की जरूरत कम हो सकती है. नई ऐप के जरिए मोबाइल नंबर और पता जैसी जानकारियों को अपडेट करने की सुविधा भी दी गई है. भविष्य में इसमें और सेवाएं जोड़ी जा सकती हैं.

क्या आपको अभी mAadhaar हटाना चाहिए?

फिलहाल mAadhaar ऐप काम कर रहा है लेकिन सरकार धीरे-धीरे उपयोगकर्ताओं को नई Aadhaar App पर स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में बेहतर होगा कि समय रहते नई ऐप डाउनलोड कर लें और अपना अकाउंट सेटअप कर लें ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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