दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन किस देश के पास है? ऐसी तकनीक जिससे छूट जाते हैं दुश्मन के पसीने

जब ड्रोन की ताकत की बात आती है तो सबसे पहले नाम अमेरिका का आता है. अमेरिकी सेना के पास ऐसे ड्रोन हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से उड़ान भर सकते हैं और 24 घंटे से भी ज्यादा आसमान में टिके रह सकते हैं. इनमें सबसे मशहूर है MQ-9 Reaper. यह ड्रोन 4000 पाउंड तक हथियार ले जाने में सक्षम है और इसमें Hellfire मिसाइल, लेजर-गाइडेड बम और अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं.