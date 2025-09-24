हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन किस देश के पास है? ऐसी तकनीक जिससे छूट जाते हैं दुश्मन के पसीने

दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन किस देश के पास है? ऐसी तकनीक जिससे छूट जाते हैं दुश्मन के पसीने

Most Powerful Drone: ड्रोन तकनीक ने आज युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 07:36 AM (IST)
Most Powerful Drone: ड्रोन तकनीक ने आज युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है.

ड्रोन तकनीक ने आज युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है. जहां पहले ज़मीन पर टैंक और आसमान में लड़ाकू विमान किसी देश की ताकत का पैमाना हुआ करते थे वहीं अब आधुनिक ड्रोन (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) किसी भी सेना की रीढ़ माने जा रहे हैं. ये न सिर्फ निगरानी कर सकते हैं बल्कि बमबारी और मिसाइल दागने में भी सक्षम हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ताकतवर ड्रोन है और आखिर इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं कि दुश्मन देशों के पसीने छूट जाएं.

1/7
जब ड्रोन की ताकत की बात आती है तो सबसे पहले नाम अमेरिका का आता है. अमेरिकी सेना के पास ऐसे ड्रोन हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से उड़ान भर सकते हैं और 24 घंटे से भी ज्यादा आसमान में टिके रह सकते हैं. इनमें सबसे मशहूर है MQ-9 Reaper. यह ड्रोन 4000 पाउंड तक हथियार ले जाने में सक्षम है और इसमें Hellfire मिसाइल, लेजर-गाइडेड बम और अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं.
जब ड्रोन की ताकत की बात आती है तो सबसे पहले नाम अमेरिका का आता है. अमेरिकी सेना के पास ऐसे ड्रोन हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से उड़ान भर सकते हैं और 24 घंटे से भी ज्यादा आसमान में टिके रह सकते हैं. इनमें सबसे मशहूर है MQ-9 Reaper. यह ड्रोन 4000 पाउंड तक हथियार ले जाने में सक्षम है और इसमें Hellfire मिसाइल, लेजर-गाइडेड बम और अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं.
2/7
MQ-9 Reaper की खासियत यह है कि यह एक साथ दुश्मन पर नजर भी रखता है और पल भर में सटीक हमला भी कर सकता है. अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्ध क्षेत्रों में अमेरिका ने इसका जमकर इस्तेमाल किया और यही वजह है कि आज भी इसे दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है.
MQ-9 Reaper की खासियत यह है कि यह एक साथ दुश्मन पर नजर भी रखता है और पल भर में सटीक हमला भी कर सकता है. अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्ध क्षेत्रों में अमेरिका ने इसका जमकर इस्तेमाल किया और यही वजह है कि आज भी इसे दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है.
3/7
ड्रोन तकनीक में चीन भी अमेरिका से पीछे नहीं है. चीन ने हाल के वर्षों में Wing Loong और CH-5 ड्रोन तैयार किए हैं जिन्हें दुनिया के कई देशों को निर्यात भी किया जा रहा है. CH-5 ड्रोन की मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि इसे
ड्रोन तकनीक में चीन भी अमेरिका से पीछे नहीं है. चीन ने हाल के वर्षों में Wing Loong और CH-5 ड्रोन तैयार किए हैं जिन्हें दुनिया के कई देशों को निर्यात भी किया जा रहा है. CH-5 ड्रोन की मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि इसे "सस्ता MQ-9 Reaper" कहा जाता है. यह 60 घंटे तक उड़ सकता है और 2000 किलो तक हथियार ले जाने की क्षमता रखता है.
4/7
चीन की खास रणनीति यह है कि वह अपने ड्रोन सस्ते दामों पर दुनिया भर में बेचता है. पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों ने पहले ही चीनी ड्रोन अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं.
चीन की खास रणनीति यह है कि वह अपने ड्रोन सस्ते दामों पर दुनिया भर में बेचता है. पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों ने पहले ही चीनी ड्रोन अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं.
5/7
तुर्की का नाम भी अब ड्रोन तकनीक में तेजी से उभर रहा है. इसका Bayraktar TB2 ड्रोन रूस-यूक्रेन युद्ध में खूब चर्चा में रहा. इस ड्रोन ने कई बार रूस के टैंकों और हथियारों को तबाह कर दिया. यह अपेक्षाकृत छोटा ड्रोन है लेकिन बेहद घातक और किफायती है. इसकी वजह से कई देश तुर्की से भी ड्रोन खरीद रहे हैं.
तुर्की का नाम भी अब ड्रोन तकनीक में तेजी से उभर रहा है. इसका Bayraktar TB2 ड्रोन रूस-यूक्रेन युद्ध में खूब चर्चा में रहा. इस ड्रोन ने कई बार रूस के टैंकों और हथियारों को तबाह कर दिया. यह अपेक्षाकृत छोटा ड्रोन है लेकिन बेहद घातक और किफायती है. इसकी वजह से कई देश तुर्की से भी ड्रोन खरीद रहे हैं.
6/7
भारत भी ड्रोन तकनीक में लगातार निवेश कर रहा है. हाल ही में भारत ने अमेरिका से MQ-9B Sea Guardian ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके अलावा स्वदेशी ड्रोन तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि निगरानी और युद्ध क्षमता दोनों में मजबूती मिल सके.
भारत भी ड्रोन तकनीक में लगातार निवेश कर रहा है. हाल ही में भारत ने अमेरिका से MQ-9B Sea Guardian ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके अलावा स्वदेशी ड्रोन तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि निगरानी और युद्ध क्षमता दोनों में मजबूती मिल सके.
7/7
दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन फिलहाल अमेरिका का MQ-9 Reaper ही माना जाता है. इसकी तकनीक, मारक क्षमता और निगरानी कौशल इतना एडवांस है कि दुश्मन इसका नाम सुनकर ही सतर्क हो जाते हैं. हालांकि चीन और तुर्की जैसे देश भी लगातार नई-नई ड्रोन तकनीक लाकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं.
दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन फिलहाल अमेरिका का MQ-9 Reaper ही माना जाता है. इसकी तकनीक, मारक क्षमता और निगरानी कौशल इतना एडवांस है कि दुश्मन इसका नाम सुनकर ही सतर्क हो जाते हैं. हालांकि चीन और तुर्की जैसे देश भी लगातार नई-नई ड्रोन तकनीक लाकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं.
Published at : 24 Sep 2025 07:36 AM (IST)
Tags :
MQ 9 Reaper TECH NEWS HINDI Powerful Drone In The World

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
बॉलीवुड
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
बॉलीवुड
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
ट्रेंडिंग
अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्का लड़ा रहे थे चाचा! मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया- वीडियो वायरल
अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्का लड़ा रहे थे चाचा! मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया- वीडियो वायरल
हेल्थ
Walking for Blood Pressure: हर रोज कितने घंटे पैदल चलने से बीपी होगा कम! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स
हर रोज कितने घंटे पैदल चलने से बीपी होगा कम! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget