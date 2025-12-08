UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात

अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो आपके पास एक यूएएन नंबर जरूर होगा. यह 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी हर सुविधा के लिए जरूरी माना जाता है. लेकिन कई बार नौकरी बदलने या लंबे समय तक इस्तेमाल न करने के कारण लोग अपना यूएएन भूल जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब आप मिनटों में अपना यूएएन वापस हासिल कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी अपना यूएएन नंबर भूल गए हैं तो इसे रिकवर कैसे कर सकते हैं.

कैसे रिकवर करें अपना यूएएन नंबर?

यूएएन नंबर को रिकवर करना बहुत आसान हो गया है. ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर इसके लिए खास सुविधा दी है. इसके लिए आपको केवल मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक जानकारी की जरूरत पड़ेगी.

यूएएन नंबर रिकवर करने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाए.

इसके बाद Know Your UAN ऑप्शन पर क्लिक करें

अब अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी से वेरीफाई करें.

इसके बाद अपना नाम, बर्थ डेट , आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसी बेसिक जानकारी भरें.

अब फॉर्म सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका UAN नंबर दिखने लगेगा

पीएफ अकाउंट के लिए क्यों जरूरी है यूएएन नंबर?

UAN नंबर के बिना आप अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते, न ही अपना इपीएफ बैलेंस चेक कर पाएंगे और न ही पीएफ निकालने जैसे प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे. वहीं जॉब बदलने पर पुराने पीएफ को नई कंपनी में ट्रांसफर करना हो तब भी यूएएन की जरूरत पड़ती है. यानी पीएफ अकाउंट से जुड़े हर छोटे-बड़े काम में यूएएन नंबर सबसे जरूरी है.

एसएमएस से भी पता कर सकते हैं यूएएन नंबर

एसएमएस के जरिए अपना यूएएन नंबर पता करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFOHO UAN ENG मैसेज को 7738299899 इस नंबर पर भेज सकते हैं. मैसेज भेजने के कुछ ही देर बाद आपके मोबाइल पर ही आपका यूएएन नंबर आ जाएगा.

यूएएन नंबर क्यों याद रखना चाहिए?

यूएएन वहीं नंबर है जिससे आपको पीएफ अकाउंट लिंक होता है. आप पीएफ बैलेंस चेक करना चाहे, केवाईसी अपडेट करना हो या मोबाइल नंबर बदलना हो हर काम में यूएएन नंबर जरूरी होता है. वहीं पीएफ में जमा रकम आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद 60 साल पूरे होने पर मिलती है. इसलिए यूएएन नंबर को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है.

ये भी पढ़ें-31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका