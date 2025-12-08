हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA 1st T20: इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज

IND vs SA 1st T20: कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 खेला जाएगा. इस मैच में जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास रचने का मौका होगा, उन्हें सिर्फ 1 विकेट चाहिए.

By : शिवम | Updated at : 08 Dec 2025 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में एक रिकॉर्ड शतक के करीब हैं. ये रनों की सेंचुरी नहीं बल्कि विकटों की सेंचुरी का रिकॉर्ड है. वह सिर्फ एक विकेट लेकर इतिहास रच देंगे, और भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे जिनके तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट हों.

32 वर्षीय जसप्रीत बुमराह के टी20 इंटरनेशनल में 99 विकेट हो चुके हैं. वह एक विकेट लेकर टी20 में 100 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे, उनसे पहले अर्शदीप सिंह इस आंकड़े पर पहुंच चुके हैं.

ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे बुमराह

टी20 में 100 विकेट तो अर्शदीप सिंह के नाम हैं, लेकिन भारत का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जिसने सभी फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लिए हैं. बुमराह ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बनने की दहलीज पर खड़े हैं. बुमराह ने 52 टेस्ट की 99 पारियों में 234 विकेट लिए हैं. 89 वनडे मैचों में उनके 149 विकेट हैं.

जसप्रीत बुमराह ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 3 विकेट हैं. बुमराह के सबसे ज्यादा टी20 विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ हैं. लिस्ट में देखें बुमराह ने किन 2 टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 विकेट लिए हैं.

  • 20- ऑस्ट्रेलिया
  • 12- न्यूजीलैंड

भारत और दक्षिण अफ्रीका टी20 स्क्वाड

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

दक्षिण अफ्रीका: डेविड मिलर, रेजा हेंड्रिक्स, एडन मार्क्रम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, मार्को यानसेन, डोनोवन फेरीरा (विकेट कीपर), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), ट्रिस्टन स्टब्स (विकेट कीपर), एनरिक नॉर्खिया, लुंगी एनगिडी, लुथो सिपामला, ओटनील बार्टमैन.

कहां देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 लाइव?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मंगलवार, 9 दिसंबर को खेला जाएगा. मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा, टॉस 6:30 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

Read
Published at : 08 Dec 2025 11:06 PM (IST)
