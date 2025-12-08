जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में एक रिकॉर्ड शतक के करीब हैं. ये रनों की सेंचुरी नहीं बल्कि विकटों की सेंचुरी का रिकॉर्ड है. वह सिर्फ एक विकेट लेकर इतिहास रच देंगे, और भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे जिनके तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट हों.

32 वर्षीय जसप्रीत बुमराह के टी20 इंटरनेशनल में 99 विकेट हो चुके हैं. वह एक विकेट लेकर टी20 में 100 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे, उनसे पहले अर्शदीप सिंह इस आंकड़े पर पहुंच चुके हैं.

ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे बुमराह

टी20 में 100 विकेट तो अर्शदीप सिंह के नाम हैं, लेकिन भारत का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जिसने सभी फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लिए हैं. बुमराह ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बनने की दहलीज पर खड़े हैं. बुमराह ने 52 टेस्ट की 99 पारियों में 234 विकेट लिए हैं. 89 वनडे मैचों में उनके 149 विकेट हैं.

जसप्रीत बुमराह ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 3 विकेट हैं. बुमराह के सबसे ज्यादा टी20 विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ हैं. लिस्ट में देखें बुमराह ने किन 2 टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 विकेट लिए हैं.

20- ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया 12- न्यूजीलैंड