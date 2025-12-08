हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीHollywood OTT Releases: इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड का राज, 'सुपरमैन' समेत रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में-सीरीज

Hollywood OTT Releases: इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड का राज, 'सुपरमैन' समेत रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में-सीरीज

Hollywood OTT Releases: इस हफ्ते ओटीटी पर हॉलीवुड का राज होने वाला है. सुपरमैन से लेकर मैन वर्सेज बेबी और एफ 1 तक जैसी कई शानदार फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 08 Dec 2025 10:37 PM (IST)
Hollywood OTT Releases: इस हफ्ते ओटीटी पर हॉलीवुड का राज होने वाला है. सुपरमैन से लेकर मैन वर्सेज बेबी और एफ 1 तक जैसी कई शानदार फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं.

ओटीटी पर इस हफ्ते हॉलीवुड लवर्स की मौज होने वाली है. हॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में और सीरीज इस हफ्ते अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली हैं. इस लिस्ट में 'सुपरमैन', 'एफ1', 'मैन वर्सेज बेबी', 'टेलर स्विफ्ट: द एरास टूर - द फाइनल शो', 'वेक अप डेड मैन: ए नाइव्स आउट मिस्ट्री' और 'पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन सीजन 2' शामिल हैं.

1/8
'पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन सीजन 2' ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. वॉकर स्कोबेल और लीह जेफ़्रीज स्टारर ये सीरीज 10 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
'पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन सीजन 2' ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. वॉकर स्कोबेल और लीह जेफ़्रीज स्टारर ये सीरीज 10 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
2/8
डॉक्यूमेंट्री 'साइमन कोवेल- द नेक्स्ट एक्ट' को चार्ली रुसेल ने डायरेक्ट किया है. ये डॉक्यूमेंट्री 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी.
डॉक्यूमेंट्री 'साइमन कोवेल- द नेक्स्ट एक्ट' को चार्ली रुसेल ने डायरेक्ट किया है. ये डॉक्यूमेंट्री 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी.
3/8
'सुपरमैन' की ओटीटी रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. डेविड कोरेनस्वेट, राचेल ब्रोसनाहन और निकोलस हौल्ट की ये सुपरहीरो फिल्म 11 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
'सुपरमैन' की ओटीटी रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. डेविड कोरेनस्वेट, राचेल ब्रोसनाहन और निकोलस हौल्ट की ये सुपरहीरो फिल्म 11 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
4/8
रोवन एटकिंसन स्टारर 'मैन वर्सेज बेबी' 11 दिसंबर को ओटीटी पर आएगी. फैंस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाएंगे.
रोवन एटकिंसन स्टारर 'मैन वर्सेज बेबी' 11 दिसंबर को ओटीटी पर आएगी. फैंस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाएंगे.
5/8
हॉलीवुड फिल्म F1 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. ब्रैड पिट की ये फिल्म पहले से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. अब ये फिल्म 12 दिसंबर से एप्पल टीवी पर स्ट्रीम होने जा रही है.
हॉलीवुड फिल्म F1 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. ब्रैड पिट की ये फिल्म पहले से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. अब ये फिल्म 12 दिसंबर से एप्पल टीवी पर स्ट्रीम होने जा रही है.
6/8
'टेलर स्विफ्ट- द एंड ऑफ एन एरा' भी जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है. फैंस 12 दिसंबर से इस डॉक्यूमेंट्री को देख पाएंगे.
'टेलर स्विफ्ट- द एंड ऑफ एन एरा' भी जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है. फैंस 12 दिसंबर से इस डॉक्यूमेंट्री को देख पाएंगे.
7/8
'टेलर स्विफ्ट: द एरास टूर - द फाइनल शो' भी इसी हफ्ते ओटीटी पर आएगी. 12 दिसंबर को डॉक्यूमेंट्री जियो हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी.
'टेलर स्विफ्ट: द एरास टूर - द फाइनल शो' भी इसी हफ्ते ओटीटी पर आएगी. 12 दिसंबर को डॉक्यूमेंट्री जियो हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी.
8/8
'वेक अप डेड मैन: ए नाइव्स आउट मिस्ट्री' 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस फिल्म में डैनियल क्रेग, जोश ब्रोलिन और जोश ओ'कॉनर जैसे स्टार्स नजर आएंगे.
'वेक अप डेड मैन: ए नाइव्स आउट मिस्ट्री' 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस फिल्म में डैनियल क्रेग, जोश ब्रोलिन और जोश ओ'कॉनर जैसे स्टार्स नजर आएंगे.
Published at : 08 Dec 2025 10:21 PM (IST)
Netflix Superman F1 Hollywood OTT Releases

ओटीटी फोटो गैलरी

