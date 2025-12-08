एक्सप्लोरर
Hollywood OTT Releases: इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड का राज, 'सुपरमैन' समेत रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में-सीरीज
Hollywood OTT Releases: इस हफ्ते ओटीटी पर हॉलीवुड का राज होने वाला है. सुपरमैन से लेकर मैन वर्सेज बेबी और एफ 1 तक जैसी कई शानदार फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं.
ओटीटी पर इस हफ्ते हॉलीवुड लवर्स की मौज होने वाली है. हॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में और सीरीज इस हफ्ते अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली हैं. इस लिस्ट में 'सुपरमैन', 'एफ1', 'मैन वर्सेज बेबी', 'टेलर स्विफ्ट: द एरास टूर - द फाइनल शो', 'वेक अप डेड मैन: ए नाइव्स आउट मिस्ट्री' और 'पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन सीजन 2' शामिल हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 08 Dec 2025 10:21 PM (IST)
Tags :Netflix Superman F1 Hollywood OTT Releases
ओटीटी
10 Photos
सयानी गुप्ता के ग्लैमर के आगे फेल हैं हॉलीवुड हसीनाएं, ये 10 तस्वीरें उड़ा देंगी रात की नींद
ओटीटी
7 Photos
'धुरंधर' से पहले ओटीटी पर देख डालें रणवीर सिंह की ये धांसू फिल्में, हर एक में एक्टर का अंदाज है अलग
ओटीटी
7 Photos
'शोले', 'अपने' से 'ड्रीम गर्ल' तक... ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहीं धर्मेंद्र की आइकॉनिक फिल्में
ओटीटी
7 Photos
टाइमलेस हैं हॉलीवुड के ये हॉरर शोज, एक-एक एपिसोड है परफेक्ट, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल
ओटीटी
7 Photos
प्राइम वीडियो की ये 5 साई-फाई फिल्में हैं अंडररेटेड, कहानी ऐसी कि बार-बार देखने का करेगा दिल
ओटीटी
7 Photos
50 साल पुरानी इन साई-फाई फिल्मों को नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली लाइन से टकराया ट्रेनी विमान, पायलट समेत दो घायल
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
क्रिकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
Advertisement
ओटीटी
10 Photos
सयानी गुप्ता के ग्लैमर के आगे फेल हैं हॉलीवुड हसीनाएं, ये 10 तस्वीरें उड़ा देंगी रात की नींद
एबीपी लाइव
Opinion