हर नेता और लीडर ये चाहता है कि लोग उसके आस पास रहें और कार्यकर्ता जब वो गली मोहल्ले में निकले तो नेता जी के नाम के जोर जोर से नारे लगाए. लेकिन कई बार ये समर्थन उस वक्त भारी पड़ जाता है जब विरोध प्रदर्शन की बारी आती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नेता जी को भीड़ में पेट्रोल डालकर प्रदर्शन करना भारी पड़ गया. नेता जी अपनी धुन में थे और इस सोच में थे कि समर्थक मुझे बचा लेंगे, लेकिन समर्थक ही नेता जी को ले डूबे.

प्रदर्शन में नेता जी ने खुद पर डाला पेट्रोल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग जोर जोर से नारे लगा रहे हैं और बीच में एक नेता जी खड़े होकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भर रहे हैं. नारे लगाते लगाते नेता जी जोश में आते हैं और खुद पर पेट्रोल डालकर विरोध प्रदर्शन में जान डाल देते हैं. लेकिन पेट्रोल डालते वक्त नेता जी को ये मालूम ही नहीं होता कि लंका ढहाने वाला विभीषण इसी भीड़ में मौजूद है.

भीड़ में किसी ने जला दी माचिस और फिर

जैसे ही नेता जी खुद पर पेट्रोल डालते हैं वैसे ही भीड़ से कोई माचिस जलाकर नेता जी पर छोड़ देता है जिसके बाद नेता जी कहीं दिखाई नहीं देते बल्कि आग का एक गुबार उठता है और पूरी भीड़ तितर बितर हो जाती है. मुश्किल से नेता जी को पकड़ कर आग को काबू में लाया जाता है. अब वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, नेता जी अब किसी प्रदर्शन में नहीं जाएंगे

वीडियो को funny_pg_loves नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...नेता जी अब कभी किसी प्रदर्शन में नहीं जाएंगे. एक और यूजर ने लिखा...नेता जी मरे होते, बचा लिया गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कार्यकर्ता आग लगाने के बाद फरार हो गया होगा.

