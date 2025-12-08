बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले

बिहार सरकार ने सोमवार (08 दिसंबर) को व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कई अधिकारियों का तबादला किया. कई जिले में डीएम बदल दिए गए हैं. वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, के. सेंथिल कुमार को योजना एवं विकास विभाग से मुक्त कर अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. पंकज कुमार पाल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) में अपने पद पर बने रहेंगे, साथ ही उन्हें पथ निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

अभय कुमार सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. उन्हें बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेल्ट्रॉन) और पटना मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक पद की जिम्मेदारी भी दी गई है. डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस प्रणाली और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को गति देने की दिशा में यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

IAS अफसर दिवेश सेहरा को क्या मिली जिम्मेदारी?

दिवेश सेहरा को खान एवं भू-तत्व विभाग का सचिव बनाया गया है. इसके साथ उन्हें बिहार राज्य खनिज निगम तथा खनिज विकास निगम का प्रभार भी दिया गया है. वह ग्रामीण कार्य विभाग में सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे. संदीप कुमार आर. पुडकलकुट्टी को नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है और उन्हें पटना मेट्रो रेल निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

कई जिलों के डीएम का भी तबादला

फेरबदल के इस क्रम में कई जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) का भी तबादला किया गया है. औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय भेजा गया है. मधेपुरा के डीएम तरणजोत सिंह अब पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी होंगे, जो सीमावर्ती जिला होने के कारण प्रशासनिक रूप से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. शिवहर के डीएम विवेक रंजन को सिवान का नया जिलाधिकारी बनाया गया है.

अरवल, कटिहार और शिवहर डीएम का भी ट्रांसफर

अरवल की डीएम अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद भेजा गया है. भवन निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी अब कटिहार के जिलाधिकारी होंगे. प्रतिभा रानी शिवहर की नई जिलाधिकारी नियुक्त की गई हैं. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण जिले की कमान सौंपी गई है. खान निदेशक विनोद दुहन को जिलाधिकारी के तौर पर अररिया भेजा गया है. मत्स्य निदेशक अभिषेक रंजन मधेपुरा के नए डीएम होंगे.

शेखपुरा, अरवल और बक्सर में भी नए डीएम

उद्योग विभाग के निदेशक शेखर आनंद को शेखपुरा का जिलाधिकारी बनाया गया है. ऊर्जा विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी अमृशा बैंस अब अरवल की नई जिलाधिकारी होंगी. प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला को बक्सर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि कृषि विभाग के निदेशक नितिन कुमार सिंह अब कैमूर के जिलाधिकारी होंगे. अधिकारियों के इन व्यापक तबादलों को शासन-प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाने और विभिन्न विभागों के प्रदर्शन में तेजी लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.