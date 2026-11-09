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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS हमलों के बीच खामेनई का बड़ा मैसेज, ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन, पेजेशकियान बोले- 'नहीं झुकेंगे'

US हमलों के बीच खामेनई का बड़ा मैसेज, ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन, पेजेशकियान बोले- 'नहीं झुकेंगे'

अमेरिका की ओर से संभावित बड़े हमलों की चेतावनियों के बीच ईरान ने अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है. पेजेशकियान ने कहा कि हम गरिमा और आत्मसम्मान के साथ ही बातचीत कर सकते हैं.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 09 Nov 2026 07:14 PM (IST)
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अमेरिका के साथ लंबे समय से जारी तनातनी के बीच ईरान ने एक बड़ा कूटनीतिक फैसला लिया है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने खुलासा किया है कि देश के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ अमेरिका के साथ जारी 'न युद्ध, न शांति' की स्थिति को खत्म करने के निर्देश दिए हैं. इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ लंबे समय से जारी अनिश्चितता और गतिरोध को खत्म के लिए ईरानी नेतृत्व ने अपनी रणनीति तय कर ली है.

अमेरिका की ओर से संभावित बड़े हमलों की चेतावनियों के बीच ईरान ने अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है. ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर ने निर्देश दिया है कि अमेरिका के साथ इस अनिश्चित स्थिति को अब खत्म किया जाए. पेजेशकियान ने कहा, 'हम गरिमा और आत्मसम्मान के साथ बातचीत कर सकते हैं और इस पूरे मामले को सम्मानजनक तरीके से सुलझा सकते हैं.'

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दादागिरी के आगे कभी नहीं झुकेंगे: पेजेशकियान 

ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA की रिपोर्ट के मुताबिक पेजेशकियान ने कहा, 'अगर बातचीत से हमारे अधिकार मिलते हैं तो हमें युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम ताकत के इस्तेमाल और दादागिरी के आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे. मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी यही कहा था कि हम न्याय और बराबरी के आधार पर बातचीत चाहते हैं. हम अपने अधिकार मांग रहे हैं और किसी भी जबरदस्ती को स्वीकार नहीं करेंगे.'

ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी सेना ने रविवार देर रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ईरान के केशम द्वीप पर एयरस्ट्राइक की. हालांकि, सोमवार को ईरान के स्थानीय प्रशासन ने दावा किया कि इस हमले से उनके किसी रिहायशी, कमर्शियल या इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और द्वीप पर हालात पूरी तरह नियंत्रण में है

रविवार देर रात अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ईरान के केशम द्वीप पर एयरस्ट्राइक की. हालाँकि, सोमवार को ईरान के स्थानीय प्रशासन ने दावा किया कि इस हमले से उनके किसी रिहायशी, कमर्शियल या इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और द्वीप पर हालात पूरी तरह नियंत्रण में है.

ट्रंप की चेतावनी के बाद लगातार दूसरा हमला

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के ठीक बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सीमित सैन्य अभियानों को मंजूरी दी है. ट्रंप ने कहा कि शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के एंटी-एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को महज़ 15 मिनट में तबाह कर दिया था. इसके बाद रविवार देर रात यह नया हमला किया गया. दूसरी तरफ, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल कर होर्मुज स्ट्रेटु में केशम द्वीप के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के दो एडवांस्ड ड्रोनों (MQ-9 और MQM-170) को मार गिराया है.

इससे पहले 2 नवंबर को भी अमेरिकी सेना ने केशम, हेंगम और बंदर अब्बास के तटीय इलाकों को निशाना बनाया था. तेल निर्यात के लिहाज से होर्मुज स्ट्रेट और केशम द्वीप बेहद संवेदनशील और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की मुख्य धुरी माने जाते हैं.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 09 Nov 2026 07:14 PM (IST)
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