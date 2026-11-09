Juice Jacking: ट्रेन में सफर के दौरान जब भी हमारे फोन की बैटरी कम होने लगती है तो हम सबसे पहले रेलवे स्टेशन में लगा पब्लिक चार्जिंग पोर्ट ढूंढते हैं. वहां आजकल यूएसबी केबल लगाने का स्लॉट बना होता है या पहले से ही लटकती हुई चार्जिंग केबल्स लगी रहती हैं. हम बिना कुछ सोचे-समझे अपना फोन उसमें लगाकर सोचते हैं कि चलो अब बैटरी चार्ज हो जाएगी.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्री की यह थोड़ी सी बिजली आपको लाखों का चूना लगा सकती है. साइबर ठगों ने अब लोगों को लूटने का एक ऐसा नया तरीका निकाला है जिसमें न तो वो आपको फोन करते हैं और न ही कोई ओटीपी मांगते हैं. इस खतरनाक स्कैम को जूस जैकिंग कहा जाता है. आरबीआई और सरकारी सुरक्षा एजेंसियां भी इसे लेकर कई बार अलर्ट जारी कर चुकी हैं. चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या होती है जूस जैकिंग.

कैसे होती है जूस जैकिंग?

आम लोगों को लगता है कि चार्जिंग केबल का काम सिर्फ फोन में बिजली पहुंचाना होता है. लेकिन इससे आपके साथ फ्राॅड भी किया जा सकता है. आपने गौर किया होगा कि जब हम अपने फोन को इसी चार्जिंग केबल से कंप्यूटर या लैपटॉप से जोड़ते हैं तो फोन के फोटो और वीडियो कंप्यूटर में ट्रांसफर होने लगते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी नॉर्मल यूएसबी केबल के अंदर पांच छोटे पिन या तार होते हैं.

इनमें से सिर्फ एक-दो तार ही बिजली सप्लाई करते हैं जबकि बाकी तार डेटा इधर से उधर भेजने के काम आते हैं. बस इसी टेक्नोलॉजी का फायदा हैकर्स उठाते हैं. पब्लिक प्लेस में जहां सिर्फ यूएसबी लगाने का छेद होता है, उसके पीछे दीवार के अंदर हैकर्स एक छोटी सी चिप फिट कर देते हैं. जैसे ही आप अपना फोन उस पोर्ट से जोड़ते हैं चार्जिंग के साथ-साथ आपके फोन और हैकर के सिस्टम के बीच डेटा का रास्ता भी खुल जाता है और कुछ ही सेकंड में सारा खेल हो जाता है.





बिना ओटीपी मांगे कैसे खाली हो जाता है बैंक खाता?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि बिना पिन या ओटीपी बताए कोई पैसे कैसे निकाल सकता है. दरअसल जब आप छेड़छाड़ किए गए उस पब्लिक यूएसबी पोर्ट में अपना फोन लगाते हैं तो हैकर्स के सिस्टम से एक खतरनाक स्पाइवेयर चुपचाप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है. यह वायरस फोन के बैकग्राउंड में छिपकर काम करता है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती.

यह मालवेयर आपके फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने लगता है और आप कीबोर्ड पर जो भी टाइप करते हैं, उसे हैकर तक पहुंचाता रहता है. इसके बाद जब भी आप अपने फोन में यूपीआई पिन डालते हैं या नेट बैंकिंग का पासवर्ड टाइप करते हैं. तो हैकर को सब पता चल जाता है. इतना ही नहीं यह वायरस आपके फोन पर आने वाले बैंक के ओटीपी मैसेज को भी सीधे हैकर की स्क्रीन पर फॉरवर्ड कर देता है और देखते ही देखते आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है.





यह भी पढ़ें: Budget Earphones: 1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे बढ़िया ईयरफोन्स, गिफ्ट के लिए हैं बेस्ट



सफर के दौरान फोन चार्ज करते वक्त रखें इन बातों का ध्यान

जूस जैकिंग के इस जाल से बचना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी. कभी भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कैफे में कभी भी सीधे यूएसबी पोर्ट में अपनी केबल न लगाएं और न ही वहां पहले से लटक रही अनजान केबल का इस्तेमाल करें. हमेशा अपने साथ अपना खुद का चार्जर एडॉप्टर रखें और बिजली वाले नॉर्मल 3-पिन या 2-पिन सॉकेट में एडॉप्टर लगाकर ही फोन चार्ज करें.

क्योंकि बिजली के सॉकेट से डेटा चोरी नहीं हो सकता. अगर मजबूरी में यूएसबी पोर्ट इस्तेमाल करना ही पड़े, तो फोन को स्विच ऑफ करके चार्जिंग पर लगाएं. अगर फोन ऑन रखें तो स्क्रीन पर आने वाले पॉप-अप में Charge Only का ऑप्शन चुनें गलती से भी File Transfer पर टैप न करें.

यह भी पढ़ें: Air Purifier Technology: एयर प्यूरीफायर कैसे काम करते हैं? जानें इसकी टेक्नोलॉजी

