दिल्ली: निजामुद्दीन रेलवे यार्ड में संदिग्ध मांस के 20 कार्टन बरामद, बीफ होने का शक

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की न्यू वाशिंग लाइन में एक ट्रेन से संदिग्ध मांस से भरे 20 कार्टन मिलने का मामला सामने आया है. आशंका जताई जा रही है कि इन कार्टन में कथित तौर पर बीफ ले जाया जा रहा था.

हालांकि, अभी तक मांस की वास्तविक पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जानकारी के मुताबिक, 8 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे बड़ौदा हाउस स्थित रेलवे विजिलेंस यूनिट को HNRS रेलवे यार्ड में ट्रेन के अंदर संदिग्ध कार्गो होने की सूचना मिली थी.

मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी

सूचना मिलने के बाद IO और SHO मौके पर पहुंचे. इसके बाद GRP और RPF की टीमों को भी बुलाया गया. मौके पर कुल 20 थर्मोकोल के कार्टन मिले, जिनका कुल वजन करीब 1,286.35 किलोग्राम बताया जा रहा है.

ये कार्टन हैदराबाद से ट्रेन नंबर 12721 दक्षिण एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित न्यू वाशिंग लाइन पहुंचे थे. रेलवे रिकॉर्ड में इनकी बुकिंग 'मटन' और 'मीट' के नाम से की गई थी.मामले की जांच के लिए FSL (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम और पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया है.

टीम द्वारा मांस के लिए गए सैंपल

दोनों की मौजूदगी में मांस के सैंपल लिए जाएंगे, ताकि उसकी वास्तविक पहचान की जा सके. इसके साथ ही ई-साक्ष्य समेत जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही हैं. फिलहाल, सैंपल लेने और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रेलवे पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रेलवे सतर्कता इकाई से मिली जानकारी के बाद यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि 1,286.35 किलोग्राम वजन के मांस के बीस पार्सल रविवार को दक्षिण एक्सप्रेस से हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की नई वॉशिंग लाइन पर लाए गए थे.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि खेपों को ‘मटन’ और ‘मीट’ के विवरण के तहत बुक किया गया था, लेकिन इसमें गोमांस होने का संदेह था, जिसके बाद अधिकारियों को जांच शुरू करनी पड़ी. पुलिस के मुताबिक, आठ नवंबर की सुबह नौ बजे बड़ौदा हाउस स्थित रेलवे सतर्कता इकाई से मांस की खेप की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचीं.

दिवाली के बाद दिल्ली बनी गैस चैंबर! PM 10 का स्तर 3000 के पार

