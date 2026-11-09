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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैटी पेरी के एक्स हसबैंड रसेल ब्रांड 20 साल पुराने केस में दोषी करार, साढ़े 10 साल की सजा

कैटी पेरी के एक्स हसबैंड रसेल ब्रांड 20 साल पुराने केस में दोषी करार, साढ़े 10 साल की सजा

ब्रिटेन के फेमस कॉमेडियन और पूर्व ब्रॉडकास्टर रसेल ब्रांड को लेकर खबर सामने आ रही है कि उन्हें कोर्ट ने साढ़े 10 साल की सजा सुनाई है. उन्हें रेप केस में दोषी पाया गया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 09 Nov 2026 08:51 PM (IST)
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ब्रिटेन के फेमस कॉमेडियन और एक्टर रसेल ब्रांड (Russell Brand) इन दिनों कानूनी पचड़ों में फंसने की वजह से चर्चा में हैं. वो रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर हेडलाइन्स में हैं. ऐसे में अब उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया है, जिसके बाद ब्रिटिश की एक अदालत ने साढ़े 10 साल की सजा सुनाई. ये मामला 20 साल पुराना है. 

 

 

 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
Russell Brand
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