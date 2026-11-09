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कैटी पेरी के एक्स हसबैंड रसेल ब्रांड 20 साल पुराने केस में दोषी करार, साढ़े 10 साल की सजा
ब्रिटेन के फेमस कॉमेडियन और पूर्व ब्रॉडकास्टर रसेल ब्रांड को लेकर खबर सामने आ रही है कि उन्हें कोर्ट ने साढ़े 10 साल की सजा सुनाई है. उन्हें रेप केस में दोषी पाया गया है.
ब्रिटेन के फेमस कॉमेडियन और एक्टर रसेल ब्रांड (Russell Brand) इन दिनों कानूनी पचड़ों में फंसने की वजह से चर्चा में हैं. वो रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर हेडलाइन्स में हैं. ऐसे में अब उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया है, जिसके बाद ब्रिटिश की एक अदालत ने साढ़े 10 साल की सजा सुनाई. ये मामला 20 साल पुराना है.
News Alert! Russell Brand has been sentenced to 10.5 years in a British prison for rape and sexual assault, reports AP. https://t.co/NvyDIjwQcQ— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
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