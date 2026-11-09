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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीUpcoming 5G Phones : एक साथ 3 नए फोन लाने की तैयारी में Infinix-Tecno, जल्द होगा ग्लोबल डेब्यू

Upcoming 5G Phones : एक साथ 3 नए फोन लाने की तैयारी में Infinix-Tecno, जल्द होगा ग्लोबल डेब्यू

Infinix और Tecno जल्द ही तीन नए स्मार्टफोन के साथ बाजार में दस्तक दे सकती हैं. Infinix Note 70, Smart 30e 5G और Tecno Camon 60 Pro 5G की लिस्टिंग सामने आई है. जानिए इनकी एंट्री कब हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Nov 2026 06:45 PM (IST)
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  • Tecno Camon 60 Pro 5G भी लिस्टिंग में दिखा.

Upcoming 5G Phones : स्मार्टफोन बाजार में Infinix और Tecno एक बार फिर अपने नई डिवाइस के साथ दस्तक देने की तैयारी में हैं. इस बार दोनों कंपनियां एक साथ तीन नए स्मार्टफोन पर काम कर रही हैं. इनमें Infinix Note 70, Infinix Smart 30e 5G और Tecno Camon 60 Pro 5G शामिल हैं. लीक के मुताबिक, कंपनियां इन फोन को ग्लोबल मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही हैं, हालांकि अभी इनके फीचर्स और लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लिस्टिंग से इनके बाजार में आने की चर्चा तेज हो गई है.

सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखे तीनों स्मार्टफोन

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Infinix Note 70, Smart 30e 5G और Tecno Camon 60 Pro 5G को यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन (EEC) के डेटाबेस में देखा गया है. इनकी एंट्री 5 नवंबर को सामने आई थी. लिस्टिंग में तीनों फोन के मार्केटिंग नाम और मॉडल नंबर की जानकारी दी गई है,  हालांकि यहां इनके हार्डवेयर या दूसरे फीचर्स का खुलासा नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में ये डिवाइस अलग-अलग इंटरनेशनल मार्केट में पेश किए जा सकते हैं.

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Infinix Note 70 और Smart 30e 5G की डिटे

Infinix Note 70 का मॉडल नंबर X6765 है, जबकि Note 70 Pro को X6766 मॉडल नंबर के साथ देखा गया है. Pro मॉडल में Snapdragon 7s Gen 5 या Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट मिल सकता है. वहीं Infinix Smart 30e 5G का मॉडल नंबर X6864B है. इसमें 5G कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है. इसका पिछला मॉडल Smart 20e 4G फोन था, जिसमें 120Hz डिस्प्ले और 5,000mAh बैटरी मिलती है.

Tecno Camon 60 Pro 5G भी लिस्टिंग में शामिल

तीसरा स्मार्टफोन Tecno Camon 60 Pro 5G है, जिसका मॉडल नंबर CO7 बताया गया है. इसका पिछला मॉडल Camon 50 Pro भारत में लॉन्च नहीं हुआ था. इसमें 6.78 इंच की 1.5K 144Hz AMOLED स्क्रीन, Helio G200 Ultimate चिपसेट और 50MP के तीन रियर कैमरे दिए गए हैं. फोन में 6,500mAh की बैटरी के साथ 45W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. फिलहाल Infinix और Tecno ने इन तीनों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट, कीमत या भारत में उपलब्धता की पुष्टि नहीं की है. ऐसे में इनके फीचर्स और लॉन्च से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 06:45 PM (IST)
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