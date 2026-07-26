Solar Panel लगवाने से पहले जान लें 20% का ये नियम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भविष्य की ज़रूरतों, लागत बचत, नेट मीटरिंग में लाभदायक।

Solar Panel: मार्केट में आज के समय में बिजली बचाने वाले डिवाइस काफी ट्रेंडिंग में है. इसी बीच सोलर पैनल लोगों के बीच काफी फेमश हो चुका है. अब लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवाना शुरू कर चुके हैं. इतना ही नहीं, सरकार भी लोगों को सोलर पैनल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है. लेकिन अक्सर देख गया है कि सोलर पैनल खरीदते समय लोग कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं जिससे बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोलर पैनल से जुड़ा 20 प्रतिशत नियम के बारे में जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्मियों में एयर कंडीशनर, कूलर और दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल बढ़ जाता है जिससे बिजली की खपत भी बढ़ती है. वहीं सर्दियों में हीटर या गीजर जैसे डिवाइस ज्यादा बिजली लेते हैं. अगर आपके सोलर सिस्टम में एक्सट्रा 20% क्षमता होगी तो ऐसे समय में भी आपको पर्याप्त बिजली मिल जाएगी जब बिजली की प्रोडक्टिविटी कम होती है.

क्या है सोलर पैनल का 20% नियम?

जानकारी के मुताबिक, 20% नियम का मतलब है कि आपके घर की जितनी औसत बिजली खपत है, उससे लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा बिजली पैदा करने वाला सोलर सिस्टम लगाया जाए. बता दें कि सोलर पैनल हर दिन एक जैसी बिजली नहीं बनाते हैं.

बादल, बारिश, सर्दियों में कम धूप और धूल जैसी कई वजहों से बिजली की पैदा करने की ताकत कम हो जाती है. ऐसे में 20% एक्सट्रा ताकत आपके घर की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और बार-बार ग्रिड से बिजली लेने की जरूरत कम हो जाती है.

आने वाले समय के लिए तैयार

आज आपकी बिजली की जरूरत कम हो सकती है लेकिन आने वाले सालों में ये बढ़ सकती है. अगर भविष्य में आप घर से काम करना शुरू करें, नया एयर कंडीशनर लगाएं या इलेक्ट्रिक कार खरीदें तो बिजली की मांग पहले से ज्यादा हो जाएगी.

ऐसे में शुरुआत में थोड़ा बड़ा सोलर सिस्टम लगाना बाद में सिस्टम अपग्रेड कराने के मुकाबले में ज्यादा किफायती साबित हो सकता है.

एक्सट्रा बिजली से हो सकती है बचत

अगर आपका सोलर सिस्टम जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है और आपके क्षेत्र में नेट मीटरिंग या बिजली वापस ग्रिड में भेजने की सुविधा उपलब्ध है तो एक्सट्रा बिजली बिजली कंपनी को भेजी जा सकती है. इसके बदले आपको बिल में क्रेडिट या दूसरे लाभ भी मिल सकते हैं.

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