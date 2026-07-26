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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Panel लगवाने से पहले जान लें 20% का ये नियम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Solar Panel लगवाने से पहले जान लें 20% का ये नियम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Solar Panel: गर्मियों में एयर कंडीशनर, कूलर और दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल बढ़ जाता है जिससे बिजली की खपत भी बढ़ती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jul 2026 05:51 PM (IST)
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  • भविष्य की ज़रूरतों, लागत बचत, नेट मीटरिंग में लाभदायक।

Solar Panel: मार्केट में आज के समय में बिजली बचाने वाले डिवाइस काफी ट्रेंडिंग में है. इसी बीच सोलर पैनल लोगों के बीच काफी फेमश हो चुका है. अब लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवाना शुरू कर चुके हैं. इतना ही नहीं, सरकार भी लोगों को सोलर पैनल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है. लेकिन अक्सर देख गया है कि सोलर पैनल खरीदते समय लोग कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं जिससे बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोलर पैनल से जुड़ा 20 प्रतिशत नियम के बारे में जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है.

दोनों मौसम में मिलेगा फायदा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्मियों में एयर कंडीशनर, कूलर और दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल बढ़ जाता है जिससे बिजली की खपत भी बढ़ती है. वहीं सर्दियों में हीटर या गीजर जैसे डिवाइस ज्यादा बिजली लेते हैं. अगर आपके सोलर सिस्टम में एक्सट्रा 20% क्षमता होगी तो ऐसे समय में भी आपको पर्याप्त बिजली मिल जाएगी जब बिजली की प्रोडक्टिविटी कम होती है.

क्या है सोलर पैनल का 20% नियम?

जानकारी के मुताबिक, 20% नियम का मतलब है कि आपके घर की जितनी औसत बिजली खपत है, उससे लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा बिजली पैदा करने वाला सोलर सिस्टम लगाया जाए. बता दें कि सोलर पैनल हर दिन एक जैसी बिजली नहीं बनाते हैं.

बादल, बारिश, सर्दियों में कम धूप और धूल जैसी कई वजहों से बिजली की पैदा करने की ताकत कम हो जाती है. ऐसे में 20% एक्सट्रा ताकत आपके घर की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और बार-बार ग्रिड से बिजली लेने की जरूरत कम हो जाती है.

आने वाले समय के लिए तैयार

आज आपकी बिजली की जरूरत कम हो सकती है लेकिन आने वाले सालों में ये बढ़ सकती है. अगर भविष्य में आप घर से काम करना शुरू करें, नया एयर कंडीशनर लगाएं या इलेक्ट्रिक कार खरीदें तो बिजली की मांग पहले से ज्यादा हो जाएगी.

ऐसे में शुरुआत में थोड़ा बड़ा सोलर सिस्टम लगाना बाद में सिस्टम अपग्रेड कराने के मुकाबले में ज्यादा किफायती साबित हो सकता है.

एक्सट्रा बिजली से हो सकती है बचत

अगर आपका सोलर सिस्टम जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है और आपके क्षेत्र में नेट मीटरिंग या बिजली वापस ग्रिड में भेजने की सुविधा उपलब्ध है तो एक्सट्रा बिजली बिजली कंपनी को भेजी जा सकती है. इसके बदले आपको बिल में क्रेडिट या दूसरे लाभ भी मिल सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jul 2026 05:50 PM (IST)
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