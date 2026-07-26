#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

Amarnath Yatra News: अमरनाथ यात्रा ने 4.14 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर लिया है. LG मनोज सिन्हा ने भगवान शिव का आशीर्वाद बताते हुए सभी अधिकारियों, सुरक्षा बलों और स्वयंसेवकों का आभार जताया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 26 Jul 2026 11:16 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार (26 जुलाई) को बताया कि इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है. अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पूरी कर चुके हैं और 4.14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं. उन्होंने इस उपलब्धि को भगवान शिव का आशीर्वाद बताया और यात्रा को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, "भगवान शिव की दिव्य कृपा से पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा ने एक उल्लेखनीय पड़ाव पार कर लिया है और 4 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने यह पवित्र यात्रा पूरी कर ली है. अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं."

'जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए...', CM योगी पर महबूबा मुफ्ती का निशाना

उन्होंने बाबा अमरनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए अधिकारियों, सुरक्षा बलों, सेवा प्रदाताओं, स्वयंसेवकों और यात्रा से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव मिल रहा है.

बारिश के बाद हालात की समीक्षा

इससे पहले रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा मार्गों पर चल रहे मरम्मत और बहाली कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों, कैंप निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक के बाद मनोज सिन्हा ने X पर लिखा, "कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों को बहाली कार्यों में तेज़ी लाने, भूस्खलन और पत्थर गिरने की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, माउंटेन रेस्क्यू टीमों को मजबूत करने, मौसम की रियल-टाइम जानकारी सक्रिय रूप से साझा करने और ज़रूरी सुविधाओं व सेवाओं को पूरी तरह चालू रखने का निर्देश दिया गया है."

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती ने किसे दिया श्रेय? बोलीं- 'भूखे-प्यासे रहकर...'

फिलहाल खराब मौसम की आशंका के बावजूद बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी, जबकि पहलगाम मार्ग पर यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी. हाल की भारी बारिश से इस रास्ते को नुकसान पहुंचा है और वहां मरम्मत का काम तेजी से जारी है.

और पढ़ें
Published at : 26 Jul 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Amarnath Yatra JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन
अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़, अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन
जम्मू और कश्मीर
'जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए...', CM योगी पर महबूबा मुफ्ती का निशाना
'जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए...', CM योगी पर महबूबा मुफ्ती का निशाना
जम्मू और कश्मीर
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती ने किसे दिया श्रेय? बोलीं- 'भूखे-प्यासे रहकर...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती ने किसे दिया श्रेय? बोलीं- 'भूखे-प्यासे रहकर...'
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा 6 दिन बाद फिर से शुरू, बालटाल रूट बहाल, पहलगाम मार्ग इस वजह से बंद
अमरनाथ यात्रा 6 दिन बाद फिर से शुरू, बालटाल रूट बहाल, पहलगाम मार्ग इस वजह से बंद
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
पेपर लीक पर PM मोदी ने जारी किया नया वीडियो मैसेज, बोले - 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़...'
महाराष्ट्र
Mumbai News: भायखला पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं
मुंबई: भायखला पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इस दिन श्रीलंका दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का एलान, इन नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
इंडिया
114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर सामने आया बड़ा अपडेट! जानिए LoR पर कब जवाब देगा फ्रांस
114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर सामने आया बड़ा अपडेट! जानिए LoR पर कब जवाब देगा फ्रांस
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
इंडिया
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
Gen-Z के लिए केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी? रैली में कर दिया खुलासा
ट्रेंडिंग
हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, ऑटोचालक को गजराज ने उठाकर पटका फिर पैरों से कुचला- वीडियो वायरल
हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, ऑटोचालक को गजराज ने उठाकर पटका फिर पैरों से कुचला- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget