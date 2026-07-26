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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या बारिश से एकदम साफ हो जाते हैं सोलर पैनल? यहां जानें सच

क्या बारिश से एकदम साफ हो जाते हैं सोलर पैनल? यहां जानें सच

Solar Panel Cleaning Tips: बारिश के मौसम में पानी बरसने से सोलर पैनल की कुछ हद तक सफाई हो जाती है, लेकिन बारिश पूरी तरह कारगर साबित नहीं होती. बारिश के बाद भी सफाई की जरूरत रहती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 04:50 PM (IST)
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  • बारिश से सोलर पैनल पूरी तरह साफ नहीं हो पाते।
  • बारिश का पानी दाग और फफूँदी जमा सकता है।
  • कुशलता के लिए RO पानी, नरम कपड़े से सफाई करें।
  • सफाई से पहले सिस्टम बंद करें, पैनल पर भार न डालें।

Solar Panel Cleaning Tips: मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए सोलर पैनल को साफ रखना जरूरी है. पैनल पर धूल-मिट्टी जम जाने से सनलाइट ब्लॉक हो सकती है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है. अब बारिश का सीजन चल रहा है तो पानी बरसने से पैनल की धूल-मिट्टी साफ हो जाती है. ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि बारिश के समय सोलर पैनल की सफाई जरूरी नहीं होती, लेकिन क्या सच में बारिश से पैनल एकदम साफ हो जाते हैं? आज हम इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं.

क्या बारिश से पूरी तरह साफ हो जाते हैं पैनल?

बारिश आने से धूल-मिट्टी और कुछ दूसरा कचरा तो साफ हो जाता है, लेकिन बाकी गंदगी साफ नहीं हो पाती. पैनल की सफाई के लिए अकेली बारिश काफी नहीं हैं. ऐसे में यह मान लेना उचित नहीं होगा कि बारिश के मौसम में पैनल को अलग से साफ करने की जरूरत नहीं होती. इसके अलावा बारिश के पानी में पॉल्यूटेंट्स, डस्ट और दूसरे मिनरल्स होते हैं. इंडस्ट्री वाले शहरों में तो पॉल्यूशन की समस्या और ज्यादा बड़ी है. जब पैनल से बारिश का पानी सूख जाता है तो पीछे दाग रह जाते हैं, जो सनलाइट को पैनल तक पहुंचने से रोक सकते हैं. इसलिए बारिश के बाद भी साफ पानी और सॉफ्ट कपड़े से पैनल साफ करने की सलाह दी जाती है.

बारिश के मौसम में इसलिए भी जरूरी है सफाई

बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है. इस कारण केरल, गोवा और नॉर्थ-ईस्ट जैसे इलाकों में ज्यादा नमी से सोलर पैनल्स पर फफूंदी, काई और लाइकेन आदि का जमाव हो सकता है. ऐसा होने पर एनर्जी प्रोडक्शन पर असर पड़ता है. बारिश से ये चीजें साफ नहीं होती. इसलिए बारिश के मौसम में भी पैनल की सफाई करते रहना चाहिए. बारिश में सफाई की जरूरत कम हो जाती है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती.

सोलर पैनल की सफाई करते समय ध्यान रखें ये बातें

  • पैनल की सफाई से पहले सोलर एनर्जी सिस्टम को बंद कर दें. पैनल के सफाई के लिए सुबह का समय चुनें.
  • सफाई करते समय पैनल पर भार न डालें. भार डालने से पैनल क्रैक हो सकते हैं.
  • सफाई के लिए हार्ड पानी या केमिकल यूज न करें. RO के पानी और सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करते हुए पैनल साफ करें.
  • अगर पैनल पर कोई धब्बा या गंदगी जम गई है तो इसे कुछ देर के लिए गीले कपड़े से कवर कर दें. इसके बाद इसे उतारना आसान हो जाता है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jul 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Solar Panel TECH NEWS
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