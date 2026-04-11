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पुराना हो गया OTP वाला तरीका! अब WhatsApp पर यूज करें ये वाला फीचर, हैकर्स के भी छूट जाएंगे पसीने
Whatsapp Passkey Feature: Passkey एक आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो आपके अकाउंट को पुराने OTP सिस्टम से अलग तरीके से सुरक्षित करती है.
आज के समय में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में जिन ऐप्स का हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनकी सिक्योरिटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी हो गया है. WhatsApp भी उन्हीं में से एक है जहां अब सिर्फ OTP पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं माना जा सकता है. अगर आप अपने अकाउंट को सच में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो Passkey फीचर का इस्तेमाल करना जरूरी है.
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Published at : 11 Apr 2026 07:20 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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