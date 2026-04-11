पुराना हो गया OTP वाला तरीका! अब WhatsApp पर यूज करें ये वाला फीचर, हैकर्स के भी छूट जाएंगे पसीने

Passkey एक आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो आपके अकाउंट को पुराने OTP सिस्टम से अलग तरीके से सुरक्षित करती है. इसे एक्टिव करने के बाद आपका WhatsApp अकाउंट सीधे आपके फोन से जुड़ जाता है और लॉगिन के लिए आपको किसी मैसेज में आने वाले कोड का इंतजार नहीं करना पड़ता.