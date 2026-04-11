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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीपुराना हो गया OTP वाला तरीका! अब WhatsApp पर यूज करें ये वाला फीचर, हैकर्स के भी छूट जाएंगे पसीने

पुराना हो गया OTP वाला तरीका! अब WhatsApp पर यूज करें ये वाला फीचर, हैकर्स के भी छूट जाएंगे पसीने

Whatsapp Passkey Feature: Passkey एक आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो आपके अकाउंट को पुराने OTP सिस्टम से अलग तरीके से सुरक्षित करती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 Apr 2026 07:22 PM (IST)
Whatsapp Passkey Feature: Passkey एक आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो आपके अकाउंट को पुराने OTP सिस्टम से अलग तरीके से सुरक्षित करती है.

आज के समय में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में जिन ऐप्स का हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनकी सिक्योरिटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी हो गया है. WhatsApp भी उन्हीं में से एक है जहां अब सिर्फ OTP पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं माना जा सकता है. अगर आप अपने अकाउंट को सच में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो Passkey फीचर का इस्तेमाल करना जरूरी है.

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Passkey एक आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो आपके अकाउंट को पुराने OTP सिस्टम से अलग तरीके से सुरक्षित करती है. इसे एक्टिव करने के बाद आपका WhatsApp अकाउंट सीधे आपके फोन से जुड़ जाता है और लॉगिन के लिए आपको किसी मैसेज में आने वाले कोड का इंतजार नहीं करना पड़ता.
Passkey एक आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो आपके अकाउंट को पुराने OTP सिस्टम से अलग तरीके से सुरक्षित करती है. इसे एक्टिव करने के बाद आपका WhatsApp अकाउंट सीधे आपके फोन से जुड़ जाता है और लॉगिन के लिए आपको किसी मैसेज में आने वाले कोड का इंतजार नहीं करना पड़ता.
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इसकी जगह आप अपने फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या स्क्रीन लॉक की मदद से तुरंत लॉगिन कर सकते हैं. खास बात यह है कि अगर आपके फोन में सिम कार्ड एक्टिव न भी हो तब भी आप अपने अकाउंट तक पहुंच सकते हैं.
इसकी जगह आप अपने फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या स्क्रीन लॉक की मदद से तुरंत लॉगिन कर सकते हैं. खास बात यह है कि अगर आपके फोन में सिम कार्ड एक्टिव न भी हो तब भी आप अपने अकाउंट तक पहुंच सकते हैं.
Published at : 11 Apr 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI Whatsapp Passkey Feature

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