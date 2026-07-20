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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Search Technology: मस्क ने नौकरी से निकाला, पराग अग्रवाल ने खड़ी कर दी अपनी AI कंपनी... अब Google से मिलाया हाथ

AI Search Technology: मस्क ने नौकरी से निकाला, पराग अग्रवाल ने खड़ी कर दी अपनी AI कंपनी... अब Google से मिलाया हाथ

AI Search Technology: ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल की AI कंपनी Parallel Web Systems की वैल्यूएशन 2 अरब डॉलर पहुंच गई है और अब कंपनी ने Google Cloud के साथ साझेदारी की है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 20 Jul 2026 06:00 AM (IST)
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AI Search Technology: ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल एक बार फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में चर्चा मे हैं. साल 2022 में एलन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा था, तो सबसे पहले पराग अग्रवाल के साथ कई सीनियर अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था. फिर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की दुनिया में कदम रखा और अपनी खुद की कंपनी Parallel Web Systems शुरू कर दी. आज यह कंपनी न सिर्फ अरबों डॉलर की वैल्यूएशन तक पहुंच चुकी है, बल्कि अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार Google के साथ भी हाथ मिला चुकी है. 

ट्विटर से निकाले जाने के बाद कैसे शुरू हुआ नया सफर

पराग अग्रवाल भारत के IIT बॉम्बे से पढ़े हैं और उन्होंने साल 2011 में ट्विटर में बतौर इंजीनियर काम करना शुरू किया था. धीरे-धीरे वे कंपनी में आगे बढ़ते गए और नवंबर 2021 में उन्हें ट्विटर का CEO बनाया गया. तभी अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया और अपने फैसले के तहत सबसे पहले पराग अग्रवाल समेत टॉप अधिकारियों को नौकरी से बाहर कर दिया.  इसके बाद पराग अग्रवाल ने सोशल मीडिया की दुनिया से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान AI टेक्नोलॉजी पर लगाना शुरू कर दिया.  उन्होंने Parallel Web Systems नाम की कंपनी बनाई.

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दो बिलियन डॉलर की कंपनी बनी Parallel

पराग अग्रवाल की यह कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ रही है. हाल ही में कंपनी ने Sequoia Capital के नेतृत्व में हुए एक फंडिंग राउंड में 10 करोड़ डॉलर जुटाए, जिसके बाद Parallel की कुल वैल्यूएशन 2 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. इस फंडिंग के साथ कंपनी की कुल जुटाई गई रकम अब 23 करोड़ डॉलर हो चुकी है. कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाने के साथ-साथ ज्यादा बड़ी कंपनियों को अपना ग्राहक बनाने में करेगी. 

पराग अग्रवाल की इस कामयाबी में एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है. उनकी कंपनी Parallel ने अब Google Cloud के साथ साझेदारी की है. इस डील के तहत Parallel की सर्च टेक्नोलॉजी को Google Cloud के Gemini Enterprise Agent Platform में जोड़ा जाएगा, जिससे कंपनियां अपने AI एजेंट्स बनाते समय Parallel की सर्च सुविधा का सीधा इस्तेमाल कर सकेंगी. यह सुविधा Gemini Enterprise API के जरिए और Google Cloud Marketplace से भी उपलब्ध होगी. 

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Published at : 20 Jul 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Parag Agrawal TECH NEWS Former Twitter CEO
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