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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश के आसार, चलेंगी तेज हवाएं, गर्मी और उमस से मिलेगी थोड़ी राहत

Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश के आसार, चलेंगी तेज हवाएं, गर्मी और उमस से मिलेगी थोड़ी राहत

Delhi Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज सोमवार (20 जुलाई) को दिल्ली-एनसीआर के लोगों को हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. 

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मानसून की बेरूखी के चलते लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज सोमवार (20 जुलाई) को दिल्ली वालों को हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. 

विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार (19 जुलाई) को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.3डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 3.1 डिग्री अधिक था. वहीं, पालम में 37.6 डिग्री सेल्सियस, अयानगर में 37.2 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 36.7 डिग्री सेल्सियस और रिज में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. 

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आज मिल सकती है गर्मी से थोड़ी राहत

आज सोमवार (20 जुलाई) को दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. आज आसमान में बादल छाये रहने का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32–34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25–27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है.

आज सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ 30-40 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं.

ये हवाएं झोंको के साथ 50 किमी/घंटा की गति तक जा सकती हैं. विभाग का पूर्वानुमान है कि दोपहर से शाम के बीच भी बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर हो सकता है. IMD के अनुसार, अगले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

 

कैसा रहा पिछले 24 घंटों का मौसम?

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28-31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37-38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. 

5 सालों में जुलाई की सबसे गर्म रात

IMD के अनुसार, रविवार (19 जुलाई) को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले पांच सालों में जुलाई की सबसे गर्म रात थी. इससे पहले 1 जुलाई, 2021 को न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इस महिने ये दूसरी बार है जब न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंचा है. इससे पहले 17 जुलाई (शुक्रवार) को न्यूनतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 20 Jul 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER UPDATE Monsoon 2026
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