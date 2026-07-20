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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलफीफा विश्वकप ट्रॉफी देकर भी क्यों नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज? जश्न मनाने में डाली खलल, सोशल मीडिया पर हो रहे अब ट्रोल

फीफा विश्वकप ट्रॉफी देकर भी क्यों नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज? जश्न मनाने में डाली खलल, सोशल मीडिया पर हो रहे अब ट्रोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ट्रॉफी वितरण करने अमेरिकी राष्ट्रपति अब खूब हो रहे हैं ट्रोल, वजह जानने के लिए पूरी खबर पढिए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 20 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. लेकिन मैच खत्म होने के बाद ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक हरकत चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई. ट्रॉफी और मेडल सौंपने के बाद भी ट्रंप स्टेज से नहीं हटे, जिसके चलते स्पेन के खिलाड़ियों का ऐतिहासिक जश्न प्रभावित होता नजर आया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

 
 
 
 
 
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ट्रॉफी सेरेमनी में बना असहज माहौल

फाइनल मुकाबले के बाद ट्रॉफी वितरण समारोह के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के खिलाड़ियों को मेडल और कप्तान को ट्रॉफी सौंपी. आमतौर पर इस प्रक्रिया के बाद सभी अतिथि मंच छोड़ देते हैं, लेकिन ट्रंप वहीं खड़े रहे. इसी वजह से स्पेन के खिलाड़ियों का ट्रॉफी उठाने वाला यादगार पल भी चर्चा का विषय बन गया.

दूसरे मेहमान उतर गए, ट्रंप स्टेज पर ही डटे रहे

ट्रॉफी सेरेमनी में मौजूद अन्य अंतरराष्ट्रीय मेहमान, जिनमें मेक्सिको की राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, सम्मान देने के तुरंत बाद मंच से नीचे उतर गए. हालांकि ट्रंप खिलाड़ियों के बीच ही खड़े रहे और कैमरों के सामने बने रहे. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे अनावश्यक बताया और कहा कि इससे खिलाड़ियों के जश्न का फोकस बंट गया.

फीफा अध्यक्ष को करना पड़ा इशारा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब स्पेन के कप्तान ट्रॉफी उठाने की तैयारी कर रहे थे, तब भी ट्रंप मंच पर मौजूद थे. स्थिति को देखते हुए फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो उनके पास पहुंचे और उन्हें स्टेज छोड़ने का संकेत दिया. इसके बाद ट्रंप मंच से नीचे उतरे और स्पेन की टीम ने अपना आधिकारिक जश्न मनाया.

सोशल मीडिया पर हुई तीखी आलोचना

ट्रंप के मंच पर रुके रहने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. कई फुटबॉल प्रशंसकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने खिलाड़ियों के सबसे यादगार पल में अनावश्यक दखल दिया. कुछ यूजर्स ने यह भी याद दिलाया कि 2025 के क्लब वर्ल्ड कप के दौरान भी ट्रंप के व्यवहार को लेकर इसी तरह की चर्चाएं हुई थीं.

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स्पेन बना नया विश्व चैंपियन

फाइनल मुकाबले में निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं. इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर टीम को 1-0 की जीत दिलाई. इसी जीत के साथ स्पेन ने 2010 के बाद दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया.

यह भी पढ़ें- Ind Vs Eng: रोहित शर्मा- गौतम गंभीर के बीच बातचीत का वीडियो वायरल, आखिर किस चीज पर बीच मैच में होने लगी चर्चा

Published at : 20 Jul 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 DONALD Trump Argentina Vs Spain
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