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हिंदी न्यूज़ऑटोKia भारत में पेश करने जा रही किफायती इलेक्ट्रिक कार, 526 किलोमीटर तक मिलेगी रेंज

Kia भारत में पेश करने जा रही किफायती इलेक्ट्रिक कार, 526 किलोमीटर तक मिलेगी रेंज

Kia Cheapest EV: इस ईवी का डिजाइन काफी हद तक इसके पेट्रोल और डीजल मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से कुछ खास बदलाव किए जाएंगे. आइए डिटेल जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jul 2026 09:09 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. टाटा, महिंद्रा, एमजी और हुंडई के बाद अब किआ भी अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Kia Syros EV को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Syros EV लंबी ड्राइविंग रेंज, मॉडर्न फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के साथ आएगी. ऐसे में यह एसयूवी भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक मजबूत दावेदार बन सकती है.

Kia Syros EV का डिजाइन काफी हद तक इसके पेट्रोल और डीजल मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से कुछ खास बदलाव किए जाएंगे. कार के आगे की तरफ बंद ग्रिल, नया चार्जिंग पोर्ट, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील और कुछ नए डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं. इससे कार को एक मॉडर्न और प्रीमियम इलेक्ट्रिक लुक मिलेगा. इस एसयूवी को युवा ग्राहकों के साथ-साथ फैमिली कार खरीदने वालों के लिए भी आकर्षक बनाना है.

गाड़ी का पावरट्रेन और रेंज

Kia Syros EV को दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ पेश किया जा सकता है. इसमें लगभग 42 kWh और 51.4 kWh कैपेसिटी वाले बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. छोटा बैटरी पैक रोजाना शहर में इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए होगा, जबकि बड़ा बैटरी पैक लंबी दूरी की सफर करने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ऑप्शन चुनने की सुविधा मिलेगी.

रेंज की बात करें तो बड़ी बैटरी वाला वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 520 से 526 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम हो सकता है. अगर यह दावा सही साबित होता है तो Syros EV अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी में शामिल हो जाएगी. वहीं छोटी बैटरी वाला मॉडल भी रोजाना की जरूरतों के लिए रेंज उपलब्ध करा सकता है.

चार्जिंग के मामले में भी Kia इस एसयूवी को मॉडर्न तकनीक से लैस कर सकती है. इसमें डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिससे बैटरी को कम समय में काफी हद तक चार्ज किया जा सकेगा. इसके अलावा घर पर एसी चार्जर से भी इसे आसानी से चार्ज किया जा सकेगा. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए फास्ट चार्जिंग सुविधा काफी उपयोगी साबित होगी. 

ऐसे हैं गाड़ी के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Kia Syros EV में प्रीमियम केबिन देखने को मिल सकता है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई मॉडर्न फीचर्स दिए जा सकते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें ADAS, मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कई अन्य एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. 

कीमत की बात करें तो अभी कंपनी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, Kia Syros EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 14 से 15 लाख रुपये हो सकती है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 18 लाख रुपये के आसपास जा सकती है. इस कीमत पर यह एसयूवी Tata Nexon EV, MG Windsor EV और Mahindra XUV 3XO EV जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी को कड़ी टक्कर दे सकती है. 

यह भी पढ़ें:- Tata Sierra का बेस मॉडल खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानिए EMI का हिसाब 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Jul 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Auto News Kia Motors Kia Syros EV Kia EV Kia Cheapest EV
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