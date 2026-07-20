सावधान! आपके Smart Appliances चुपके से कर रहे हैं जासूसी, जानें कौन-सा डेटा हो रहा है ट्रैक?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भविष्य में AI से डेटा संग्रह बढ़ेगा, समझदारी से उपयोग करें।

Smart Appliances: आजकल स्मार्ट डिवाइसेज का काफी ट्रेंड बन चुका है. लोग अपने घरों में स्मार्ट डिवाइसेज और मशीनों का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अब यही स्मार्ट डिवाइसेज लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा भी बनते जा रहे हैं. जी हां, दरअसल, आजकल के स्मार्ट डिवाइसेज चोरी से आपके डेटा को ट्रैक करते हैं जिससे आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. आइए जानते हैं कि कौन सा डेटा ट्रैक करते हैं ये डिवाइसेज.

क्या ट्रैक करते हैं Smart Appliances?

आपको बता दें कि स्मार्ट अप्लायंसेज सिर्फ मशीन की ऑन और ऑफ को नहीं रिकॉर्ड करते हैं बल्कि ये आपके इस्तेमाल करने की आदत को भी ट्रैक करते हैं. इसी तरह स्मार्ट वॉशिंग मशीन ये रिकॉर्ड कर सकती है कि आप सप्ताह में कितनी बार कपड़े धोते हैं, कौन-से वॉश मोड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मशीन कितनी बिजली खर्च करती है. कुछ कंपनियां यूजर्स का ZIP Code, फोन नंबर, लोकेशन और दूसरी जरूसी जानकारी भी इकट्ठा करती हैं.

कैसे जानें आपका Smart Appliance कर रहा ट्रैक?

अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका स्मार्ट डिवाइस कौन-सी जानकारी इकट्ठा कर रहा है तो सबसे पहले उसकी Privacy Policy पढ़ें. ये जानकारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, मोबाइल ऐप या प्रोडक्ट के साथ मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध होती है.

क्या होता है इस डेटा का?

आपको बता दें कि ज्यादातर मशीन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ये जानकारी उनके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने, नई फीचर्स डेवलप करने और टेक्निकल समस्याओं का पता लगाने के लिए भी किया जाता है. हालांकि कई प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि डेटा का इस्तेमाल पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाने, मार्केटिंग एक्टिविटी और बिजनेस एनालिसिस के लिए भी किया जा सकता है.

AI और Smart Home के साथ बढ़ सकता है डेटा कलेक्शन

दरअसल, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरकनेक्टेड स्मार्ट होम सिस्टम का इस्तेमाल और बढ़ सकता है जिसके साथ ही डेटा कलेक्शन भी इकट्ठा होने लगता है. अगर आपके घर में कई स्मार्ट डिवाइस एक-दूसरे से जुड़े हैं तो वे मिलकर आपकी डेली एक्टिविटी, बिजली खपत और इस्तेमाल करने की आदतों की पूरी जानकारी को इकट्ठा करते हैं. हालांकि, बढ़ती टेक्नोलॉजी के आप स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल करना तो बंद नहीं कर सकते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए और जरूरत न हो तो इन डिवाइसेज को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रखना चाहिए.

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