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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'रील बना रही थी हजामत बन गई' डॉग ट्रेंड करना पड़ा भारी, दीदी पर कुत्ते ने कर दिया हमला- वीडियो वायरल

'रील बना रही थी हजामत बन गई' डॉग ट्रेंड करना पड़ा भारी, दीदी पर कुत्ते ने कर दिया हमला- वीडियो वायरल

कुत्ता आराम से गहरी नींद में सो रहा था और युवती कैमरा ऑन करके एक प्यारी सी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी. लेकिन रील्स का भूत सवार हो तो लोग भूल जाते हैं कि सोते हुए जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jul 2026 09:08 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आज के समय में हर कोई रील बनाने की होड़ में लगा हुआ है. लाइक्स और व्यूज पाने के चक्कर में लोग बिना सोचे-समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी यह शौक भारी पड़ जाता है. ऐसा ही एक बेहद मजेदार और थोड़ा डरावना वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवती, जिसे नेटिजन्स 'पापा की परी' कहकर बुला रहे हैं, अपने सोते हुए कुत्ते के साथ एक क्यूट सी रील बनाने की कोशिश कर रही थी. लेकिन दीदी का यह दांव उल्टा पड़ गया. जैसे ही उन्होंने डॉग के साथ प्यार जताने की कोशिश की, उसने ऐसा रिएक्शन दिया कि दीदी का पोपट हो गया.

डॉग ट्रेंड को फॉलो करना पड़ा भारी, सोते हुए शेर को जगाया

खबर सोशल मीडिया पर चल रहे एक लेटेस्ट डॉग ट्रेंड से जुड़ी है. इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए यह युवती हरी-भरी घास पर अपने पालतू कुत्ते के साथ लेटी हुई थी. कुत्ता आराम से गहरी नींद में सो रहा था और युवती कैमरा ऑन करके एक प्यारी सी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी. लेकिन रील्स का भूत जब सिर पर सवार हो, तो लोग भूल जाते हैं कि सोते हुए जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए. दीदी ने भी यही गलती की और अपनी रील को और क्यूट बनाने के चक्कर में सो रहे डॉगी के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया.

 
 
 
 
 
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जैसे ही फेरा चेहरे पर हाथ, कुत्ते ने कर दिया हमला

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की जैसे ही अपने हाथ से कुत्ते के मुंह और गर्दन के पास सहलाने की कोशिश करती है, कुत्ता अचानक नींद से चौंक जाता है. अपनी नींद में खलल पड़ता देख कुत्ता तुरंत आक्रामक हो जाता है और बिना एक पल गंवाए लड़की के चेहरे के पास झपट्टा मारकर उसे काट लेता है. अचानक हुए इस हमले से लड़की बुरी तरह डर जाती है और उसका चेहरा दर्द और खौफ से भर जाता है. वीडियो वहीं पर बंद हो जाता है. इस घटना के बाद दीदी की रील तो खराब हुई ही, साथ ही अब उन्हें रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं.

सोते हुए क्यों आक्रामक हो जाते हैं कुत्ते?

सोता हुआ कुत्ता अचानक डर यानी startle reflex की वजह से अपने मालिक को काट लेता है. गहरी नींद में होने पर, वह खतरा महसूस करता है. उसे लगता है कि कोई हमला कर रहा है. बचाव में, वह बिना सोचे काट लेता है。 यह एक प्राकृतिक बचाव प्रतिक्रिया है. ऐसे कई केस और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जहां घर में रहने वाले और बेहद पालतू कु्त्तों को जब नींद से अचानक जगाया जाता है तो वो आक्रामक हो जाते हैं फिर सामने मालिक ही क्यों ना हो.

यह भी पढ़ें: King Cobra Rescue Viral Video: 10 फिट लंबा कोबरा निकला तो महिला ने खिलौना समझकर पकड़ लिया, होश उड़ा देगा यह वीडियो

सोशल मीडिया पर छूटी यूजर्स की हंसी, लोग बोले- 'और बनो पापा की परी'

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, यह तेजी से वायरल हो गया और कमेंट सेक्शन में हंसी के ठहाके गूंजने लगे. लोग लड़की की इस नासमझी पर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "रील बनाने के चक्कर में दीदी भूल गईं कि कुत्ता कितना भी वफादार हो, नींद में उसे भी गुस्सा आता है." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "क्यूट रील बनाने चली थीं, अब सरकारी अस्पताल जाकर सुई लगवाओ." ज्यादातर नेटिजन्स का यही कहना है कि जानवरों के साथ इस तरह के रिस्की स्टंट करने से बचना चाहिए, वरना रील के चक्कर में रीयल लाइफ में बड़ा नुकसान हो सकता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 09:08 AM (IST)
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