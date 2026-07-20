'रील बना रही थी हजामत बन गई' डॉग ट्रेंड करना पड़ा भारी, दीदी पर कुत्ते ने कर दिया हमला

सोशल मीडिया पर आज के समय में हर कोई रील बनाने की होड़ में लगा हुआ है. लाइक्स और व्यूज पाने के चक्कर में लोग बिना सोचे-समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी यह शौक भारी पड़ जाता है. ऐसा ही एक बेहद मजेदार और थोड़ा डरावना वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवती, जिसे नेटिजन्स 'पापा की परी' कहकर बुला रहे हैं, अपने सोते हुए कुत्ते के साथ एक क्यूट सी रील बनाने की कोशिश कर रही थी. लेकिन दीदी का यह दांव उल्टा पड़ गया. जैसे ही उन्होंने डॉग के साथ प्यार जताने की कोशिश की, उसने ऐसा रिएक्शन दिया कि दीदी का पोपट हो गया.

डॉग ट्रेंड को फॉलो करना पड़ा भारी, सोते हुए शेर को जगाया

खबर सोशल मीडिया पर चल रहे एक लेटेस्ट डॉग ट्रेंड से जुड़ी है. इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए यह युवती हरी-भरी घास पर अपने पालतू कुत्ते के साथ लेटी हुई थी. कुत्ता आराम से गहरी नींद में सो रहा था और युवती कैमरा ऑन करके एक प्यारी सी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी. लेकिन रील्स का भूत जब सिर पर सवार हो, तो लोग भूल जाते हैं कि सोते हुए जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए. दीदी ने भी यही गलती की और अपनी रील को और क्यूट बनाने के चक्कर में सो रहे डॉगी के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया.

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जैसे ही फेरा चेहरे पर हाथ, कुत्ते ने कर दिया हमला

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की जैसे ही अपने हाथ से कुत्ते के मुंह और गर्दन के पास सहलाने की कोशिश करती है, कुत्ता अचानक नींद से चौंक जाता है. अपनी नींद में खलल पड़ता देख कुत्ता तुरंत आक्रामक हो जाता है और बिना एक पल गंवाए लड़की के चेहरे के पास झपट्टा मारकर उसे काट लेता है. अचानक हुए इस हमले से लड़की बुरी तरह डर जाती है और उसका चेहरा दर्द और खौफ से भर जाता है. वीडियो वहीं पर बंद हो जाता है. इस घटना के बाद दीदी की रील तो खराब हुई ही, साथ ही अब उन्हें रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं.

सोते हुए क्यों आक्रामक हो जाते हैं कुत्ते?

सोता हुआ कुत्ता अचानक डर यानी startle reflex की वजह से अपने मालिक को काट लेता है. गहरी नींद में होने पर, वह खतरा महसूस करता है. उसे लगता है कि कोई हमला कर रहा है. बचाव में, वह बिना सोचे काट लेता है。 यह एक प्राकृतिक बचाव प्रतिक्रिया है. ऐसे कई केस और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जहां घर में रहने वाले और बेहद पालतू कु्त्तों को जब नींद से अचानक जगाया जाता है तो वो आक्रामक हो जाते हैं फिर सामने मालिक ही क्यों ना हो.

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सोशल मीडिया पर छूटी यूजर्स की हंसी, लोग बोले- 'और बनो पापा की परी'

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, यह तेजी से वायरल हो गया और कमेंट सेक्शन में हंसी के ठहाके गूंजने लगे. लोग लड़की की इस नासमझी पर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "रील बनाने के चक्कर में दीदी भूल गईं कि कुत्ता कितना भी वफादार हो, नींद में उसे भी गुस्सा आता है." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "क्यूट रील बनाने चली थीं, अब सरकारी अस्पताल जाकर सुई लगवाओ." ज्यादातर नेटिजन्स का यही कहना है कि जानवरों के साथ इस तरह के रिस्की स्टंट करने से बचना चाहिए, वरना रील के चक्कर में रीयल लाइफ में बड़ा नुकसान हो सकता है.

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