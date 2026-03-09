हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पार्ट-टाइम जॉब का मैसेज आते ही हो जाएं सावधान! WhatsApp पर ऐसे फर्जी मैसेज को 1 क्लिक में करें ब्लॉक

Whatsapp Scam: आजकल वॉट्सऐप पर रोज़ाना ऐसे मैसेज आते हैं जो कहते हैं. ‘पार्ट-टाइम जॉब है, घर बैठे कमाओ 20-30 हजार महीना, बस वीडियो लाइक करो, रिव्यू दो या सिंपल टास्क करो.’

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Mar 2026 07:57 AM (IST)
Whatsapp Scam: आजकल वॉट्सऐप पर रोज़ाना ऐसे मैसेज आते हैं जो कहते हैं. ‘पार्ट-टाइम जॉब है, घर बैठे कमाओ 20-30 हजार महीना, बस वीडियो लाइक करो, रिव्यू दो या सिंपल टास्क करो.’

आजकल वॉट्सऐप पर रोज़ाना ऐसे मैसेज आते हैं जो कहते हैं. ‘पार्ट-टाइम जॉब है, घर बैठे कमाओ 20-30 हजार महीना, बस वीडियो लाइक करो, रिव्यू दो या सिंपल टास्क करो.’ पहली बार में लोगों को लगता है कमाल का मौका मिल गया लेकिन सच ये है कि ये ज्यादातर फर्जी स्कैम होते हैं. भारत में लाखों लोग ऐसे झांसे में आकर पैसे गंवा चुके हैं.

स्कैमर पहले छोटे-मोटे टास्क देते हैं, थोड़े पैसे भी पेमेंट करते दिखाते हैं (जो असल में क्रिप्टो या फेक ट्रांसफर होते हैं), ट्रस्ट बनाते हैं फिर कहते हैं ‘बड़ी कमाई के लिए पहले 500-5000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट दो’ या ‘VIP टास्क के लिए पेमेंट करो’. पैसे भेजते ही गायब.
स्कैमर पहले छोटे-मोटे टास्क देते हैं, थोड़े पैसे भी पेमेंट करते दिखाते हैं (जो असल में क्रिप्टो या फेक ट्रांसफर होते हैं), ट्रस्ट बनाते हैं फिर कहते हैं ‘बड़ी कमाई के लिए पहले 500-5000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट दो’ या ‘VIP टास्क के लिए पेमेंट करो’. पैसे भेजते ही गायब.
कैसे पहचानें ये फर्जी मैसेज? अननोन नंबर से आता है (अक्सर विदेशी नंबर जैसे +1, +234 या +63), जॉब ऑफर बिना अप्लाई किए बिना इंटरव्यू के, आसान काम जैसे YouTube वीडियो लाइक/सब्सक्राइब, गूगल रिव्यू, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट, सर्वे, बहुत अच्छी सैलरी का वादा-रोज़ 500-2000 रुपये सिर्फ 2-3 घंटे में, जल्दी-जल्दी जवाब मांगते हैं, स्लॉट बुक कर लो या ग्रुप जॉइन करो या कभी पर्सनल डिटेल्स बैंक डिटेल्स या लिंक क्लिक करने को कहते हैं.
कैसे पहचानें ये फर्जी मैसेज? अननोन नंबर से आता है (अक्सर विदेशी नंबर जैसे +1, +234 या +63), जॉब ऑफर बिना अप्लाई किए बिना इंटरव्यू के, आसान काम जैसे YouTube वीडियो लाइक/सब्सक्राइब, गूगल रिव्यू, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट, सर्वे, बहुत अच्छी सैलरी का वादा-रोज़ 500-2000 रुपये सिर्फ 2-3 घंटे में, जल्दी-जल्दी जवाब मांगते हैं, स्लॉट बुक कर लो या ग्रुप जॉइन करो या कभी पर्सनल डिटेल्स बैंक डिटेल्स या लिंक क्लिक करने को कहते हैं.
WhatsApp Scam TECH NEWS HINDI Part Time Job Scam

