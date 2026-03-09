पार्ट-टाइम जॉब का मैसेज आते ही हो जाएं सावधान! WhatsApp पर ऐसे फर्जी मैसेज को 1 क्लिक में करें ब्लॉक

कैसे पहचानें ये फर्जी मैसेज? अननोन नंबर से आता है (अक्सर विदेशी नंबर जैसे +1, +234 या +63), जॉब ऑफर बिना अप्लाई किए बिना इंटरव्यू के, आसान काम जैसे YouTube वीडियो लाइक/सब्सक्राइब, गूगल रिव्यू, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट, सर्वे, बहुत अच्छी सैलरी का वादा-रोज़ 500-2000 रुपये सिर्फ 2-3 घंटे में, जल्दी-जल्दी जवाब मांगते हैं, स्लॉट बुक कर लो या ग्रुप जॉइन करो या कभी पर्सनल डिटेल्स बैंक डिटेल्स या लिंक क्लिक करने को कहते हैं.