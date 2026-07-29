चुपचाप बैटरी खत्म कर रहे हैं Google के ये 5 Apps! देखें लिस्ट

YouTube सबसे ज्यादा बैटरी खर्च करने वाले ऐप्स में से एक माना जाता है. लंबे समय तक HD या 4K वीडियो देखना, लगातार स्क्रीन ऑन रहना और इंटरनेट का लगातार इस्तेमाल करने से फोन की बैटरी काफी तेजी से खत्म होने लगती है. अगर बैकग्राउंड में वीडियो या म्यूजिक भी चलता रहे तो बैटरी की खपत और बढ़ जाती है. ऐसे में जरूरत न होने पर वीडियो क्वालिटी Auto या 720p पर रखें. लंबे समय तक वीडियो देखने के लिए Wi-Fi का इस्तेमाल करें.