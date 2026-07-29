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चुपचाप बैटरी खत्म कर रहे हैं Google के ये 5 Apps! देखें लिस्ट
Google Apps: Google Chrome भी फोन की बैटरी को खत्म करने का काम करता है.
टेक्नोलॉजी के जमाने में स्मार्टफोन आज लगभग सभी हाथों में पहुंच चुका है. लेकिन स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ लोगों को चार्जिंग की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है. स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय अक्सर देखा गया है कि कई बार बैटरी काफी तेजी से खत्म होने लगती है. इसका वजह आपके फोन में मौजूद कुछ ऐप्स हो सकते हैं. इसीलिए आज हम आपको गूगल के ऐसे 5 ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो फोन की बैटरी को तेजी से खत्म करते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 06:09 PM (IST)
Tags :Google Apps TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
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इन गलतियों से कम हो जाती है फोन की चार्जिंग स्पीड! एक सेटिंग बदलते मिलेगी सुपरफास्ट स्पीड
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion