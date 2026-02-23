AI का असली सुल्तान कौन? भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमान किसके हाथ में, जानिए पूरी जानकारी

इन हजारों GPU में एक भी चिप घरेलू निर्माण की नहीं है. अधिकतर हार्डवेयर विदेशी कंपनियों जैसे NVIDIA, AMD और Google के सिलिकॉन पर आधारित हैं. ये सभी उपकरण आयातित हैं और अंतरराष्ट्रीय निर्यात नीतियों व भू-राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करते हैं. यदि निर्यात नियमों में अचानक बदलाव होता है तो भारत की एआई क्षमताओं पर सीधा असर पड़ सकता है. चीन के मामले में ऐसे उदाहरण पहले देखे जा चुके हैं.