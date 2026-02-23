एक्सप्लोरर
AI का असली सुल्तान कौन? भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमान किसके हाथ में, जानिए पूरी जानकारी
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. भारत मंडपम में होने जा रहे AI इम्पैक्ट समिट से पहले देश अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने की तैयारी में है.
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. भारत मंडपम में होने जा रहे AI इम्पैक्ट समिट से पहले देश अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने की तैयारी में है. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक जटिल सच्चाई छिपी है देश की एआई व्यवस्था जिस आधार पर खड़ी है वह पूरी तरह सरकारी स्वामित्व में नहीं है.
Published at : 23 Feb 2026 08:38 AM (IST)
