हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI का असली सुल्तान कौन? भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमान किसके हाथ में, जानिए पूरी जानकारी

AI का असली सुल्तान कौन? भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमान किसके हाथ में, जानिए पूरी जानकारी

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. भारत मंडपम में होने जा रहे AI इम्पैक्ट समिट से पहले देश अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने की तैयारी में है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 08:38 AM (IST)
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. भारत मंडपम में होने जा रहे AI इम्पैक्ट समिट से पहले देश अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने की तैयारी में है.

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. भारत मंडपम में होने जा रहे AI इम्पैक्ट समिट से पहले देश अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने की तैयारी में है. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक जटिल सच्चाई छिपी है देश की एआई व्यवस्था जिस आधार पर खड़ी है वह पूरी तरह सरकारी स्वामित्व में नहीं है.

1/7
मई 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि देश की नेशनल कंप्यूट कैपेसिटी 34,000 से ज्यादा GPU तक पहुंच चुकी है. यह आंकड़ा इंडियाAI मिशन के शुरुआती लक्ष्य से तीन गुना अधिक है. सुनने में यह आत्मनिर्भरता की कहानी लगती है मगर असल तस्वीर कुछ और है.
मई 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि देश की नेशनल कंप्यूट कैपेसिटी 34,000 से ज्यादा GPU तक पहुंच चुकी है. यह आंकड़ा इंडियाAI मिशन के शुरुआती लक्ष्य से तीन गुना अधिक है. सुनने में यह आत्मनिर्भरता की कहानी लगती है मगर असल तस्वीर कुछ और है.
2/7
इन हजारों GPU में एक भी चिप घरेलू निर्माण की नहीं है. अधिकतर हार्डवेयर विदेशी कंपनियों जैसे NVIDIA, AMD और Google के सिलिकॉन पर आधारित हैं. ये सभी उपकरण आयातित हैं और अंतरराष्ट्रीय निर्यात नीतियों व भू-राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करते हैं. यदि निर्यात नियमों में अचानक बदलाव होता है तो भारत की एआई क्षमताओं पर सीधा असर पड़ सकता है. चीन के मामले में ऐसे उदाहरण पहले देखे जा चुके हैं.
इन हजारों GPU में एक भी चिप घरेलू निर्माण की नहीं है. अधिकतर हार्डवेयर विदेशी कंपनियों जैसे NVIDIA, AMD और Google के सिलिकॉन पर आधारित हैं. ये सभी उपकरण आयातित हैं और अंतरराष्ट्रीय निर्यात नीतियों व भू-राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करते हैं. यदि निर्यात नियमों में अचानक बदलाव होता है तो भारत की एआई क्षमताओं पर सीधा असर पड़ सकता है. चीन के मामले में ऐसे उदाहरण पहले देखे जा चुके हैं.
Published at : 23 Feb 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
AI TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ऐप्पल बना रही है आईफोन का स्मार्ट कवर, सुपरफास्ट हो जाएगी डेटा स्पीड और सैटेलाइट कनेक्टिविटी
ऐप्पल बना रही है आईफोन का स्मार्ट कवर, सुपरफास्ट हो जाएगी डेटा स्पीड और सैटेलाइट कनेक्टिविटी
टेक्नोलॉजी
Android फोन-टैबलेट में Ads से पाना है छुटकारा? ये सीक्रेट तरीका अपनाया तो मिनटों में हो जाएंगे ब्लॉक!
Android फोन-टैबलेट में Ads से पाना है छुटकारा? ये सीक्रेट तरीका अपनाया तो मिनटों में हो जाएंगे ब्लॉक!
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग में कुछ ही घंटे बाकी, लॉन्च से पहले यहां जान लें सारी डिटेल्स
Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग में कुछ ही घंटे बाकी, लॉन्च से पहले यहां जान लें सारी डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
नए और ब्राइट कलर ऑप्शन में आएंगे iPhone 18 Pro मॉडल्स, Cosmic Orange कलर हिट होने के बाद ऐप्पल का बड़ा फैसला
नए और ब्राइट कलर ऑप्शन में आएंगे iPhone 18 Pro मॉडल्स, Cosmic Orange कलर हिट होने के बाद ऐप्पल का बड़ा फैसला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

T20 World Cup 2026 में भारत की पहली हार, दक्षिण अ​फ्रीका ने 76 रन से हराया | Ind Vs SA | Super 8
TMC नेता Mukul Roy का निधन, लंबे समय से कोमा में थे पूर्व रेल मंत्री | Breaking | ABP News
Maharashtra Budget Session: आज से महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र, सीएम Fadnavis पेश करेंगे बजट
MP Bridge Collapse: NH-45 पर रेलवे ओवर ब्रिज का हिस्सा भरभराकर टूटा, यातायात प्रभावित | Breaking
दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य पर केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की ‘क्राइम कुंडली’, गौ-हत्या से रेप तक 27 केस दर्ज
शंकराचार्य पर केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की ‘क्राइम कुंडली’, गौ-हत्या से रेप तक 27 केस दर्ज
इंडिया
Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
क्रिकेट
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
विश्व
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
ट्रेंडिंग
Video: नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget