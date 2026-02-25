हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VPN यूज करते समय कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप? फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा

VPN यूज करते समय कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप? फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा

इंटरनेट पर प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए VPN एक आसान तरीका है. लेकिन कई गलतियों के कारण इसका इस्तेमाल फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऑनलाइन प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का VPN सबसे आसान तरीका है. सिर्फ एक टैप करते ही VPN आपके IP एड्रेस को चेंज करने से लेकर ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करने तक सारे काम कर देता है. VPN के कारण आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यह भी पता नहीं चल पाता कि आप इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं. देखा जाए तो VPN के कई फायदे हैं, लेकिन इसे सही तरीके से यूज करना जरूरी है. गलती करने पर यह फायदे से ज्यादा नुकसान भी कर सकता है.

इन गलतियों से बचने की जरूरत

हर चीज के फ्री VPN यूज करना- अधिकतर लोग इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए फ्री VPN यूज करते हैं. ये फुल प्रोटेक्शन देने का क्लेम भी करते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं. VPN के लिए सर्वर, बैंडविड्थ समेत कई चीजों की जरूरत होती है और इस सब के लिए पैसा चाहिए. अगर कोई VPN आपसे पैसे नहीं ले रहा है तो हो सकता है कि वह आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा हो या आपको एड भी दिखा सकता है. कई VPN थर्ड पार्टीज को आपका पर्सनल डेटा भी बेचते हैं.

VPN पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेना- VPN भले ही आपके IP एड्रेस को बदल और ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर देता है, लेकिन यह फुलप्रूफ नहीं होता. इसकी मदद से आप इंटरनेट पर इनविजिबल नहीं हो सकते. VPN यूज करने के बाद भी वेबसाइट कूकीज के जरिए आपको ट्रैक कर सकती है और जिस अकाउंट से आप लॉग-इन है, उसकी एक्टिविटी भी हाइड नहीं होती. इसलिए यह मानकर न चलें कि VPN आपको अदृश्य बना देगा.

सबसे नजदीकी सर्वर से कनेक्ट होना- कई VPN आपको सबसे नजदीकी या सबसे तेज सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसके भी नुकसान हैं. कई बार सबसे नजदीकी सर्वर ओवरलोडेड होता है या आपको कंटेट एक्सेस करने के लिए किसी स्पेसिफिक देश के IP एड्रेस की जरूरत हो तो काम बन नहीं पाएगा. 

गलत टाइम पर VPN को ऑन-ऑफ करना- कुछ लोग पूरे टाइम VPN यूज करते हैं तो कुछ याद आने पर इसे ऑन कर लेते हैं. ये दोनों ही आदतें खराब हैं. ध्यान रहें कि जब आप अपने घर पर हैं और ट्रस्टेड और सिक्योर नेटवर्क के जरिए बैंकिंग या दूसरी सर्विसेस एक्सेस कर रहे हैं तो VPN ऑफ रखें. इससे कनेक्शन स्लो होने की दिक्कत नहीं आएगी. इसी तरह पब्लिक वाईफाई यूज करते समय आपको VPN हमेशा ऑन रखना चाहिए.

ऐप्पल इसी साल लॉन्च करेगी टचस्क्रीन वाला मैकबुक प्रो, आईफोन जैसा डायनामिक आईलैंड भी मिलेगा, यहां जानें सारी डिटेल्स

Published at : 25 Feb 2026 02:36 PM (IST)
