iPhone में कॉल काटने का बटन आखिर क्यों नहीं दिखता? असली वजह जानकर कहेंगे – ओह, इतना आसान था

लेकिन कहानी बदल जाती है जब फोन लॉक होता है. उस समय डिवाइस अक्सर जेब, बैग या टेबल पर रखा होता है. अगर लॉक स्क्रीन पर सीधे कॉल काटने या उठाने का बटन दे दिया जाए तो हल्के से टच या दबाव से कॉल गलती से रिसीव या डिस्कनेक्ट हो सकती है. इसी जोखिम से बचाने के लिए लॉक स्क्रीन पर स्लाइड करके कॉल उठाने का विकल्प दिया जाता है. इससे अनजाने में कॉल रिसीव होने की संभावना कम हो जाती है.