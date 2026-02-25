हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone में कॉल काटने का बटन आखिर क्यों नहीं दिखता? असली वजह जानकर कहेंगे – ओह, इतना आसान था

iPhone में कॉल काटने का बटन आखिर क्यों नहीं दिखता? असली वजह जानकर कहेंगे – ओह, इतना आसान था

iPhone Tips: कई लोग हैरान होते हैं कि जब iPhone लॉक होता है और उस पर कॉल आती है तो स्क्रीन पर साफ-साफ कॉल काटें वाला लाल बटन क्यों नहीं दिखता.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Feb 2026 10:42 AM (IST)
iPhone Tips: कई लोग हैरान होते हैं कि जब iPhone लॉक होता है और उस पर कॉल आती है तो स्क्रीन पर साफ-साफ कॉल काटें वाला लाल बटन क्यों नहीं दिखता.

कई लोग हैरान होते हैं कि जब iPhone लॉक होता है और उस पर कॉल आती है तो स्क्रीन पर साफ-साफ कॉल काटें वाला लाल बटन क्यों नहीं दिखता. पहली नजर में यह अजीब लग सकता है लेकिन इसके पीछे एक सोची-समझी डिजाइन फिलॉसफी छिपी है.

दरअसल, जब फोन अनलॉक होता है तब यूजर स्क्रीन के साथ एक्टिव तरीके से इंटरैक्ट कर रहा होता है. ऐसे में कॉल आने पर हरा (रिसीव) और लाल (कॉल काटने) दोनों विकल्प दिखाई देते हैं ताकि व्यक्ति तुरंत फैसला ले सके कि बात करनी है या नहीं. यानी अनलॉक स्थिति में पूरा कंट्रोल यूजर के हाथ में होता है.
लेकिन कहानी बदल जाती है जब फोन लॉक होता है. उस समय डिवाइस अक्सर जेब, बैग या टेबल पर रखा होता है. अगर लॉक स्क्रीन पर सीधे कॉल काटने या उठाने का बटन दे दिया जाए तो हल्के से टच या दबाव से कॉल गलती से रिसीव या डिस्कनेक्ट हो सकती है. इसी जोखिम से बचाने के लिए लॉक स्क्रीन पर स्लाइड करके कॉल उठाने का विकल्प दिया जाता है. इससे अनजाने में कॉल रिसीव होने की संभावना कम हो जाती है.
Published at : 25 Feb 2026 10:42 AM (IST)
IPhone Tips TECH NEWS HINDI

