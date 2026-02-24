सावधान! मोबाइल बैटरी से की ये 3 गलतियां तो हो सकता है धमाका, जानिए किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान

आज ज्यादातर स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरियां इस्तेमाल होती हैं. ये तकनीक के लिहाज से उन्नत जरूर हैं लेकिन जरा सी लापरवाही इन्हें जोखिम भरा बना सकती है. अगर फोन की स्क्रीन हल्की ऊपर उठी हुई दिखे या बैक पैनल बाहर की ओर निकला लगे तो समझ लीजिए बैटरी फूल चुकी है. ऐसी स्थिति में फोन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए. उसे चार्ज करने की कोशिश करना और भी खतरनाक हो सकता है. बेहतर है कि डिवाइस को सर्विस सेंटर में दिखाया जाए.