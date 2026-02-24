सावधान! मोबाइल बैटरी से की ये 3 गलतियां तो हो सकता है धमाका, जानिए किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीGadgetsसावधान! मोबाइल बैटरी से की ये 3 गलतियां तो हो सकता है धमाका, जानिए किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान

Mobile Battery: हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसमें एक व्यक्ति के मुंह में ही मोबाइल बैटरी फट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Feb 2026 12:49 PM (IST)
हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसमें एक व्यक्ति के मुंह में ही मोबाइल बैटरी फट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर मोबाइल बैटरी की सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है. सच यह है कि कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं.

आज ज्यादातर स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरियां इस्तेमाल होती हैं. ये तकनीक के लिहाज से उन्नत जरूर हैं लेकिन जरा सी लापरवाही इन्हें जोखिम भरा बना सकती है. अगर फोन की स्क्रीन हल्की ऊपर उठी हुई दिखे या बैक पैनल बाहर की ओर निकला लगे तो समझ लीजिए बैटरी फूल चुकी है. ऐसी स्थिति में फोन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए. उसे चार्ज करने की कोशिश करना और भी खतरनाक हो सकता है. बेहतर है कि डिवाइस को सर्विस सेंटर में दिखाया जाए.
फोन का बिना इस्तेमाल किए भी असामान्य रूप से गर्म होना बैटरी या हार्डवेयर में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. जब बैटरी के भीतर शॉर्ट सर्किट होता है या तापमान तेजी से बढ़ता है तो थर्मल रनअवे जैसी स्थिति बन सकती है. इसमें अंदर का दबाव और गर्मी तेजी से बढ़ती है और नतीजा आग या विस्फोट के रूप में सामने आ सकता है.
Published at : 24 Feb 2026 12:49 PM (IST)
