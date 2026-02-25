टी-20 वर्ल्ड कप खेल रही किन टीमों में नहीं है एक भी मुस्लिम खिलाड़ी? जानें इन टीमों के नाम

भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जा रहा है. इस बार टी20 वर्ल्ड कप का आयोजक देश श्रीलंका है, जिसके मैच श्रीलंका और भारत दोनों ही देश में हो रहे हैं. वहीं फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले चल रहे हैं. लेकिन सुपर-8 मुकाबलों के दौर के बीच ही भारतीय टीम की हार के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया. दरअसल दक्षिण अफ्रीका से मिली 76 रन की हार के बाद एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी ने बयान दिया की टीम इंडिया इसलिए हारी क्योंकि प्लेइंग 11 में कोई मुस्लिम खिलाड़ी नहीं था. उनका इशारा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की ओर था, जिन्हें अंतिम 11 में जगह नहीं मिली. इस बयान के बाद क्रिकेट और राजनीति का मुद्दा आपस में जुड़ गया और यह सवाल उठने लगा कि आखिर वर्ल्ड कप खेल रही किन-किन टीमों में एक भी मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप खेल रही किन टीमों में एक भी मुस्लिम खिलाड़ी नहीं हैं और इन टीमों के नाम क्या हैं?

इन टीमों में नहीं है कोई भी मुस्लिम खिलाड़ी

सुपर-8 में पहुंची कुछ टीमों के स्क्वाड पर नजर डाले तो इनमें प्लेइंग-11 में एक भी खिलाड़ी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा नहीं है. सुपर-8 में सबसे पहले भारत की बात करें तो साउथ अफ्रीका के मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में एक भी मुस्लिम खिलाड़ी शामिल नहीं था. दरअसल भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शामिल थे. वहीं मोहम्मद सिराज भी इस समय टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा है, लेकिन वह फिलहाल प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं है. टी20 वर्ल्ड कप में भारत के पहले मैच में मोहम्मद सिराज प्लेइंग-11 में शामिल थे, लेकिन वह जसप्रीत बुमराह की जगह प्लेइंग-11 में शामिल हुए थे. इसके बाद जसप्रीत बुमराह के वापस लौटने पर फिलहाल मोहम्मद सिराज प्लेइंग-11 में शामिल नहीं हैं.

न्यूजीलैंड टीम में भी शामिल नहीं है एक भी मुस्लिम

टी20 वर्ल्ड कप के सुपरहिट में शामिल न्यूजीलैंड टीम में भी एक भी मुस्लिम खिलाड़ी शामिल नहीं है. न्यूजीलैंड की टीम में कप्तान मिशेल सैंटनर, फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी और कोल मैककॉन्ची शामिल हैं.

दक्षिण अफ्रीका की टीम में भी शामिल नहीं मुस्लिम खिलाड़ी

भारत को हराकर सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुकी दक्षिण अफ्रीका की टीम में भी एक भी मुस्लिम खिलाड़ी शामिल नहीं है. दक्षिण अफ्रीका की टीम में कप्तान एडेन मार्कराम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स शामिल हैं.

श्रीलंका टीम में भी नहीं है मुस्लिम खिलाड़ी

श्रीलंका की टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी एक भी मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है. श्रीलंकाई टीम में दासुन शनाका, पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंडु मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, चैरिथ असलांका, जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना और ईशान मलिंगा शामिल हैं.

