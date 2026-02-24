हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashmika- Vijay Wedding Live: उदयपुर में रश्मिका- विजय की शादी के फंक्शंस हुए शुरू, जानें पूरी डीटेल्स

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Live Updates: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेवरेट कपल की लिस्ट में शुमार विजय और रश्मिका शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जानें इसकी तैयारियों के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Feb 2026 05:42 PM (IST)

LIVE

Key Events
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Live Updates Virosh Marriage Photos Videos Udaipur News Hindi Rashmika- Vijay Wedding Live: उदयपुर में रश्मिका- विजय की शादी के फंक्शंस हुए शुरू, जानें पूरी डीटेल्स
विजय- रश्मिका की शादी की रस्में शुरू
Source : Instaram

Background

सउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेवरेट कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. विजय और रश्मिका की शादी उदयपुर से होने जा रही है. इस शादी के लिए होने वाले दूल्हा- दुल्हन बीते दिन ही उदयपुर पहुंच गए थे, वहीं अब दोनों के करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी पहुंच रहे हैं. शादी के सभी फंक्शंस उदयपुर में होंगे और इसके बाद हैदराबाद में रिस्पेशन रखा जाएगा.

विजय की हुई बैचलर
उदयपुर पहुंचने के बाद विजय देवरकोंडा ने अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी भी की. जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं. तो वहीं रश्मिका ने भी शादी की तैयारियों की फोटो फैंस के साथ शेयर की है. ऐसे में फैंस के बीच इन दोनों की शादी का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है. अब सभी को इनके ब्राइडल और ग्रूम लुक का इंतजार है.

द वेडिंग ऑफ VIROSH
रश्मिका और विजय ने शादी के लिए निकलने से पहले ही अपने फैंस को शादी के बारे में बताया. रश्मिका और विजय दोनों ने ही 22 फरवरी को अपने इंस्टाग्रम पर पोस्ट शेयर कर अपनी शादी को 'द वेडिंग ऑफ VIROSH' नाम दिया था. ये नाम उन दोनों ने अपने फैंस की खातिर ही चुना था. इस पोस्ट में उन्होंने ये बताया था कि जब हमने इस बारे में तय किया ही नहीं था तब हमारे फैंस ने हमें VIROSH नाम दे दिया था, ऐसे में हमने भी अपनी शादी को 'द वेडिंग ऑफ VIROSH' नाम दिया है.

बता दें कि विजय दवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पिछले काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने इसकी खबर कानों- कान किसी को पड़ने नहीं दी. वहीं अक्टूबर में खबरें आई थीं कि दोनों की अक्टूबर 2025 में सगाई हो गई है, जिसके बाद से फैंस बस इनकी शादी का ही इंतजार कर रहे थे. खबरों की मानें तो ये शादी उदयपुर में होने वाली है, जिसमें केवल कुछ खास दोस्त और करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे. शादी के बाद हैदराबाद में रिसेप्शन होगा, जिसमें तमाम सेलेब्स भी शामिल होने वाले हैं.

17:42 PM (IST)  •  24 Feb 2026

Rashmika- Vijay Wedding Live: प्री-वेडिंग फंक्शंस हुए शुरू

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के फंक्शंस शुरू हो गए हैं. बीते दिन दोनों की शादी का प्री-वेडिंग बैश यानी पार्टी हुई थी. जिसमें उनके दोस्त शामिल हुए और जमकर एंजॉय किया.

17:32 PM (IST)  •  24 Feb 2026

Rashmika- Vijay Wedding Live: विजय की बैचलर पार्टी

शादी से पहले उदयपुर में वेडिंग वेन्यू पर ही विजय ने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी की है. जिसकी फोटो भी उन्होंने शेयर की थी.

