ChatGPT बनेगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड! फर्जी लिंक और ऑनलाइन स्कैम का खेल खत्म, बस ऐसे करें स्मार्ट सेटअप

ChatGPT बनेगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड! फर्जी लिंक और ऑनलाइन स्कैम का खेल खत्म, बस ऐसे करें स्मार्ट सेटअप

ChatGPT: आज के दौर में ऑनलाइन ठगी और फर्जी लिंक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Feb 2026 03:21 PM (IST)
ChatGPT: आज के दौर में ऑनलाइन ठगी और फर्जी लिंक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.

आज के दौर में ऑनलाइन ठगी और फर्जी लिंक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में ज्यादातर भारतीय यूजर्स जिस AI चैटबॉट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वही उनकी डिजिटल सुरक्षा में भी मदद कर सकता है. ChatGPT को केवल सवाल-जवाब तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है इसे आप अपने फोन का एक तरह का ‘सिक्योरिटी गार्ड’ भी बना सकते हैं.

हाल ही में ChatGPT में कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स का इंटीग्रेशन जोड़ा गया है. इसी के तहत अब यूजर्स सीधे चैट इंटरफेस के अंदर ही सिक्योरिटी टूल्स का लाभ ले सकते हैं. इनमें सबसे उपयोगी नाम है Malwarebytes जो करीब दो दशकों से डिवाइस प्रोटेक्शन और मैलवेयर डिटेक्शन के लिए जाना जाता है. यह सॉफ्टवेयर संदिग्ध लिंक, स्पैम मैसेज और संभावित स्कैम की पहचान करने में सक्षम माना जाता है.
हाल ही में ChatGPT में कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स का इंटीग्रेशन जोड़ा गया है. इसी के तहत अब यूजर्स सीधे चैट इंटरफेस के अंदर ही सिक्योरिटी टूल्स का लाभ ले सकते हैं. इनमें सबसे उपयोगी नाम है Malwarebytes जो करीब दो दशकों से डिवाइस प्रोटेक्शन और मैलवेयर डिटेक्शन के लिए जाना जाता है. यह सॉफ्टवेयर संदिग्ध लिंक, स्पैम मैसेज और संभावित स्कैम की पहचान करने में सक्षम माना जाता है.
अगर आप अलग से कोई एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो ChatGPT के जरिए ही इस फीचर का उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपने ChatGPT अकाउंट में लॉग-इन करें. इसके बाद सेटिंग्स सेक्शन में जाकर ऐप्स के विकल्प पर जाएं.
अगर आप अलग से कोई एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो ChatGPT के जरिए ही इस फीचर का उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपने ChatGPT अकाउंट में लॉग-इन करें. इसके बाद सेटिंग्स सेक्शन में जाकर ऐप्स के विकल्प पर जाएं.
Published at : 25 Feb 2026 03:21 PM (IST)
ChatGPT TECH NEWS HINDI

ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
