ChatGPT बनेगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड! फर्जी लिंक और ऑनलाइन स्कैम का खेल खत्म, बस ऐसे करें स्मार्ट सेटअप

हाल ही में ChatGPT में कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स का इंटीग्रेशन जोड़ा गया है. इसी के तहत अब यूजर्स सीधे चैट इंटरफेस के अंदर ही सिक्योरिटी टूल्स का लाभ ले सकते हैं. इनमें सबसे उपयोगी नाम है Malwarebytes जो करीब दो दशकों से डिवाइस प्रोटेक्शन और मैलवेयर डिटेक्शन के लिए जाना जाता है. यह सॉफ्टवेयर संदिग्ध लिंक, स्पैम मैसेज और संभावित स्कैम की पहचान करने में सक्षम माना जाता है.