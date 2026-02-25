हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लड़की का डांस देख खाना पीना भूले बाराती, ठुमकों की गड़गड़ाहट ने चुराया यूजर्स का दिल

Video: लड़की का डांस देख खाना पीना भूले बाराती, ठुमकों की गड़गड़ाहट ने चुराया यूजर्स का दिल

संगीत जैसे-जैसे ऊंचाई पकड़ता गया, उसका प्रदर्शन भी उसी अनुपात में खिलता गया. कभी वह आंखों से कहानी कहती, कभी उंगलियों से इशारा करती, तो कभी पूरे शरीर को लय में ढालकर मंच को अपना बना लेती.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Feb 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

रोशनी से नहाया हुआ मंच. पीछे सजे फूलों की मेहराब. कालीन पर बिखरी हल्की-सी चांदनी जैसी लाइट. और उसी के बीच, संगीत की पहली धुन के साथ जैसे किसी ने हवा में चिंगारी छोड़ दी हो. "तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा" जैसे ही स्पीकर से गूंजा, माहौल महज शादी का नहीं रहा, वह एक जीवंत रंगमंच बन गया. जी हां, सोशल मीडिया वायरल ये डांस कोई साधारण डांस नहीं था. यह एक घोषणा थी. एक लयबद्ध आत्मविश्वास. एक ऐसी प्रस्तुति जिसमें कदम सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि सीधे दिलों पर दस्तक दे रहे थे.

स्टेज पर चढ़ लड़की ने किया शानदार डांस

स्टेज पर खड़ी उस युवती ने जैसे ही हाथों को हवा में मोड़ा, कमर की लचक को ताल से जोड़ा और आंखों में शरारत की चमक भरी, पूरा मैरिज गार्डन ठहर गया. काले टॉप और नीली वाइड-लेग जींस में उसका अंदाज पारंपरिक शादी की चमक-दमक से अलग जरूर था, मगर उसी अलगपन ने उसे सबसे खास बना दिया. हर स्टेप में नाप-तौल, हर मूव में अभ्यास की महीन धार साफ दिखाई दे रही थी. ऐसा लगा मानो किसी प्रोफेशनल कोरियोग्राफर की महीनों की ट्रेनिंग उसके हर इशारे में सांस ले रही हो.

शानदार डांस के दीवाने हुए लोग

संगीत जैसे-जैसे ऊंचाई पकड़ता गया, उसका प्रदर्शन भी उसी अनुपात में खिलता गया. कभी वह आंखों से कहानी कहती, कभी उंगलियों से इशारा करती, तो कभी पूरे शरीर को लय में ढालकर मंच को अपना बना लेती. दर्शकों की भीड़ पहले मुस्कुराई, फिर चौंकी और आखिर में तालियों की गूंज में खो गई. वीडियो में साफ दिखता है कि यह कोई भव्य वेडिंग सेटअप है. फूलों की सजावट, सजे हुए स्तंभ और रोशनी की परतें एक शाही माहौल रच रही हैं. लेकिन उस शाम की असली रौनक न तो सजावट थी, न ही संगीत. असली चमक थी उस लड़की के आत्मविश्वास की, जो बिना झिझक, बिना हिचक पूरे मंच पर छा गई.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

यूजर्स बोले, ऐसा डांस नहीं देखा

वीडियो को @MissDeepa98 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक कई लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यह डांस नहीं, एक परफॉर्मेंस है. एक और यूजर ने लिखा...सारा ध्यान शादी का तो ये ले गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....इस तरह का टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है, शानदार डांस.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

Published at : 25 Feb 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: लड़की का डांस देख खाना पीना भूले बाराती, ठुमकों की गड़गड़ाहट ने चुराया यूजर्स का दिल
लड़की का डांस देख खाना पीना भूले बाराती, ठुमकों की गड़गड़ाहट ने चुराया यूजर्स का दिल
ट्रेंडिंग
Video: पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर पर नेतन्याहू ने दिया मजेदार रिएक्शन, अपनी बीवी से जोड़ा नाता, वीडियो वायरल
पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर पर नेतन्याहू ने दिया मजेदार रिएक्शन, अपनी बीवी से जोड़ा नाता, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
"बस इतना फ्री होना है" सबसे ज्यादा ट्रैक की गई पीएम मोदी की इजरायल यात्रा, वायरल होने पर यूजर्स ने लिए मजे
ट्रेंडिंग
Video: सावधान! क्या आप भी खा रहे हैं 'प्लास्टिक' के अंडे? वायरल वीडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल
Video: सावधान! क्या आप भी खा रहे हैं 'प्लास्टिक' के अंडे? वायरल वीडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: शंकराचार्य के सम्मान में.. कांग्रेस मैदान में! | Avimukteshwaranand POCSO Case |Varanasi
Jannat Yahan! मिल गया स्वर्ग ! अब तो वैज्ञानिक भी मान रहे! | ABPLIVE
Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda Wedding: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये Star Couple!
Mahesh Babu और SS Rajamouli की हाथापाई, Varanasi की शूटिंग के बीच Video Viral!
Chitra Tripathi: स्वामी से लड़े ब्रह्मचारी, धर्मयुद्ध की बारी? | Avimukteshwaranand | POCSO Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन को मिलेगा मौका! अभिषेक शर्मा की होगी छुट्टी? कोच ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू को मिलेगा मौका! अभिषेक की होगी छुट्टी? प्लेइंग 11 पर आया अपडेट
Celebrities
बेटी-दामाद के सामने जब 51 की उम्र में पाक एक्ट्रेस ने रचाई थी दूसरी शादी, झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग
बेटी-दामाद के सामने जब 51 की उम्र में पाक एक्ट्रेस ने रचाई थी दूसरी शादी, झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग
इंडिया
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
फूड
PM Modi Israel Visit: विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget