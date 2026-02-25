लड़की का डांस देख खाना पीना भूले बाराती, ठुमकों की गड़गड़ाहट ने चुराया यूजर्स का दिल

रोशनी से नहाया हुआ मंच. पीछे सजे फूलों की मेहराब. कालीन पर बिखरी हल्की-सी चांदनी जैसी लाइट. और उसी के बीच, संगीत की पहली धुन के साथ जैसे किसी ने हवा में चिंगारी छोड़ दी हो. "तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा" जैसे ही स्पीकर से गूंजा, माहौल महज शादी का नहीं रहा, वह एक जीवंत रंगमंच बन गया. जी हां, सोशल मीडिया वायरल ये डांस कोई साधारण डांस नहीं था. यह एक घोषणा थी. एक लयबद्ध आत्मविश्वास. एक ऐसी प्रस्तुति जिसमें कदम सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि सीधे दिलों पर दस्तक दे रहे थे.

स्टेज पर चढ़ लड़की ने किया शानदार डांस

स्टेज पर खड़ी उस युवती ने जैसे ही हाथों को हवा में मोड़ा, कमर की लचक को ताल से जोड़ा और आंखों में शरारत की चमक भरी, पूरा मैरिज गार्डन ठहर गया. काले टॉप और नीली वाइड-लेग जींस में उसका अंदाज पारंपरिक शादी की चमक-दमक से अलग जरूर था, मगर उसी अलगपन ने उसे सबसे खास बना दिया. हर स्टेप में नाप-तौल, हर मूव में अभ्यास की महीन धार साफ दिखाई दे रही थी. ऐसा लगा मानो किसी प्रोफेशनल कोरियोग्राफर की महीनों की ट्रेनिंग उसके हर इशारे में सांस ले रही हो.

शानदार डांस के दीवाने हुए लोग

संगीत जैसे-जैसे ऊंचाई पकड़ता गया, उसका प्रदर्शन भी उसी अनुपात में खिलता गया. कभी वह आंखों से कहानी कहती, कभी उंगलियों से इशारा करती, तो कभी पूरे शरीर को लय में ढालकर मंच को अपना बना लेती. दर्शकों की भीड़ पहले मुस्कुराई, फिर चौंकी और आखिर में तालियों की गूंज में खो गई. वीडियो में साफ दिखता है कि यह कोई भव्य वेडिंग सेटअप है. फूलों की सजावट, सजे हुए स्तंभ और रोशनी की परतें एक शाही माहौल रच रही हैं. लेकिन उस शाम की असली रौनक न तो सजावट थी, न ही संगीत. असली चमक थी उस लड़की के आत्मविश्वास की, जो बिना झिझक, बिना हिचक पूरे मंच पर छा गई.

यूजर्स बोले, ऐसा डांस नहीं देखा

वीडियो को @MissDeepa98 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक कई लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यह डांस नहीं, एक परफॉर्मेंस है. एक और यूजर ने लिखा...सारा ध्यान शादी का तो ये ले गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....इस तरह का टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है, शानदार डांस.

