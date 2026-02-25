एक्सप्लोरर
बच्चे कब तक चलाएंगे Facebook-Instagram? सरकार तय करेगी स्क्रीन टाइम! इस राज्य ने बना लिया पूरा प्लान
Social Media: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram और Snapchat बच्चों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन इनके बढ़ते इस्तेमाल को लेकर अब चिंता भी गहराती जा रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram और Snapchat बच्चों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन इनके बढ़ते इस्तेमाल को लेकर अब चिंता भी गहराती जा रही है. बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखते हुए Bihar सरकार ने स्क्रीन टाइम को लेकर ठोस नीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है.
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
