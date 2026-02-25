हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बच्चे कब तक चलाएंगे Facebook-Instagram? सरकार तय करेगी स्क्रीन टाइम! इस राज्य ने बना लिया पूरा प्लान

बच्चे कब तक चलाएंगे Facebook-Instagram? सरकार तय करेगी स्क्रीन टाइम! इस राज्य ने बना लिया पूरा प्लान

Social Media: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram और Snapchat बच्चों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन इनके बढ़ते इस्तेमाल को लेकर अब चिंता भी गहराती जा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Social Media: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram और Snapchat बच्चों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन इनके बढ़ते इस्तेमाल को लेकर अब चिंता भी गहराती जा रही है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram और Snapchat बच्चों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन इनके बढ़ते इस्तेमाल को लेकर अब चिंता भी गहराती जा रही है. बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखते हुए Bihar सरकार ने स्क्रीन टाइम को लेकर ठोस नीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है.

विधानसभा सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने बताया कि इस मुद्दे पर गंभीरता से काम किया जा रहा है. सरकार ने बेंगलुरु स्थित National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इस रिपोर्ट में बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया इस्तेमाल और ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा.
विधानसभा सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने बताया कि इस मुद्दे पर गंभीरता से काम किया जा रहा है. सरकार ने बेंगलुरु स्थित National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इस रिपोर्ट में बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया इस्तेमाल और ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा.
सरकार का मानना है कि यह केवल एक विभाग का विषय नहीं बल्कि बहु-क्षेत्रीय मुद्दा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अभिभावकों की भूमिका भी अहम होगी. रिपोर्ट मिलने के बाद विभिन्न पक्षों से चर्चा कर एक समग्र नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा.
सरकार का मानना है कि यह केवल एक विभाग का विषय नहीं बल्कि बहु-क्षेत्रीय मुद्दा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अभिभावकों की भूमिका भी अहम होगी. रिपोर्ट मिलने के बाद विभिन्न पक्षों से चर्चा कर एक समग्र नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा.
Published at : 25 Feb 2026 01:51 PM (IST)
