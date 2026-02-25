बच्चे कब तक चलाएंगे Facebook-Instagram? सरकार तय करेगी स्क्रीन टाइम! इस राज्य ने बना लिया पूरा प्लान

विधानसभा सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने बताया कि इस मुद्दे पर गंभीरता से काम किया जा रहा है. सरकार ने बेंगलुरु स्थित National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इस रिपोर्ट में बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया इस्तेमाल और ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा.