YouTube ने अपने यूजर्स की मौज कर दी है. दरअसल, कंपनी ने बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड जैसे फीचर्स को सस्ती कीमत वाले प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन में शामिल कर दिया है. यह बदलाव आज से लागू हो गया है. कंपनी ने कहा कि यूजर फीडबैक और सस्ते प्लान को और आकर्षक बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है. इसका असर यह होगा कि अब प्रीमियम लाइट सब्सक्राइबर्स भी अब ऑफलाइन डाउनलोड और बैकग्राउंड प्ले जैसे फीचर का मजा ले पाएंगे.

प्रीमियम लाइट प्लान में अब यूजर को क्या-क्या मिलेगा?

यूट्यूब के अनुसार, अब प्रीमियम लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए बैकग्राउंड प्ले सपोर्ट इनेबल किया जा रहा है. इसकी मदद से यूजर स्क्रीन मिनिमाइज होने या लॉक होने पर भी यूट्यूब चला सकेंगे. इसी तरह ऑफलाइन डाउनलोड भी ऐड किया जा रहा है, जो यूजर को बिना इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो सेव करने और देखने की सुविधा देगा. इस प्लान के तहत अधिकतर वीडियो एड-फ्री होते हैं. हालांकि, यूट्यूब म्यूजिक प्रीमियम के लिए अभी भी यूजर्स को फुल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी. नए बदलाव को आज से रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है और अगले कुछ दिनों में ये सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा.

यूजर्स को इससे क्या फायदा?

बैकग्राउंड प्ले जैसा फीचर आने के बाद अब यूजर्स को लंबे पॉडकास्ट, इंटरव्यू और डिस्कशन आदि के लिए यूट्यूब ऐप को ओपन करके नहीं रखना पड़ेगा. इसी तरह रिमोट इलाकों में, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत रहती है, वहां यूजर वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे और नेटवर्क न होने की स्थिति में भी देख पाएंगे. बता दें कि भारत में यूट्यूब प्रीमियम की शुरुआती कीमत 149 रुपये प्रति महीना है और प्रीमियम लाइट के लिए आपको हर महीने 89 रुपये चुकाने पड़ेंगे. अगर आप पूरी फैमिली के लिए प्रीमियम प्लान लेते हैं तो उसकी कीमत हर महीने 299 रुपये है और इसमें आप 5 मेंबर जोड़ सकते हैं.

